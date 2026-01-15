Publicado por Joaquín Núñez 14 de enero, 2026

La Administración Trump completó la primera venta de petróleo venezolano por 500 millones de dólares. Así lo informó inicialmente el medio Semafor. La transacción tuvo lugar once días después de la captura de Nicolás Maduro, ahora exdictador de Venezuela, quien permanece arrestado en Nueva York.

El pasado 10 de enero, el presidente Donald Trump anunció en un evento con ejecutivos petroleros que Estados Unidos comenzaría de inmediato a vender barriles de crudo venezolano, algo que continuará de forma indefinida.

Según le dijo una de las fuentes al citado medio, los ingresos provenientes de la venta de petróleo se encuentran actualmente en cuentas bancarias controladas por el gobierno estadounidense. Sin embargo, la cuenta principal se encuentra en Qatar.

"El segundo funcionario describió a Qatar como un lugar neutral donde el dinero puede circular libremente con la aprobación de Estados Unidos y sin riesgo de incautación. La orden de Trump señalaba que al menos parte de los ingresos se mantendrían en cuentas del Tesoro de Estados Unidos", informó Semafor.

El portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, expresó lo siguiente en un comunicado sobre el acuerdo por el petróleo venezolano: "El presidente Trump negoció un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después de la detención del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará al pueblo estadounidense y venezolano".

Scott Bessent, secretario del Tesoro, se expresó sobre el manejo del dinero recaudado con el petróleo venezolano. Durante una exposición en el Club Económico de Minnesota, aclaró que el Departamento del Tesoro “supervisará las cuentas” y estaría a cargo de que el dinero regrese a Venezuela.

“La función del Tesoro será asegurar que los fondos lleguen al destino correcto. Somos los banqueros aquí; no dirigimos los fondos”, señaló Bessent.

La noticia de la venta del petróleo venezolano llega en vísperas de la reunión que el presidente Trump mantendrá en Washington DC con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana.

Durante el evento con los ejecutivos del petróleo, el presidente fue consultado por un posible rol de Machado en la transición venezolana, a lo que respondió lo siguiente: "Bueno, tengo que hablar con ella. Quiero decir, voy a tener que hablar con ella. Puede que esté involucrada en algún aspecto de ello. Tendré que hablar con ella. Me parece muy bien que quiera venir. Y eso es lo que entiendo".

La referente venezolana recientemente fue recibida en el Vaticano por el papa León XIV. Durante la audiencia privada, la líder venezolana pidió al Pontífice interceder por la liberación de los más de mil presos políticos y por el avance sin demora de la transición a la democracia en Venezuela.