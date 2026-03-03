Marco Rubio defiende la ofensiva contra el régimen iraní al asegurar que “Existía una amenaza inminente”

Publicado por Luis Francisco Orozco 2 de marzo, 2026

El secretario de Estado Marco Rubio afirmó este lunes que Irán representaba una “amenaza inminente” para Estados Unidos tras la reciente acción militar en la región que culminó con la muerte del ayatolá Alí Jamenei, en lo que representó un hecho histórico que puede marcar un antes y un después en Oriente Medio. “Absolutamente existía una amenaza inminente, y la amenaza inminente era que sabíamos que si Irán era atacado, y creíamos que sería atacado, vendrían inmediatamente contra nosotros”, declaró Rubio a periodistas en el Capitolio.

El secretario de Estado también señaló una evaluación del Departamento de Defensa que indicaba que la teocracia islámica estaba preparando una operación contra objetivos estadounidenses que podría haber causado “más bajas y más muertes”, tanto en el bando estadounidense como en el israelí, el cual también formó parte de la histórica ofensiva que acabó con la vida del ayatolá. “Actuamos de manera proactiva, de forma defensiva, para impedir que infligieran un daño mayor”, explicó Rubio, quien también detalló que las unidades de misiles de Irán, tanto en el sur como en el norte del país, ya habían sido activadas y posicionadas para disparar dentro de la hora posterior al ataque inicial estadounidense contra la cúpula del régimen.

Las palabras del secretario de Estado tuvieron lugar pocas horas después de que el director del FBI, Kash Patel, anunciara que la agencia se encontraba trabajando "las 24 horas del día" para evitar que se produzcan atentados terroristas en el país tras el inicio del conflicto con Irán. A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, Patel informó de que ordenó a cada uno de los equipos internos encargados de labores antiterroristas y de inteligencia que estuvieran "en alerta máxima" con el objetivo de "desarticular cualquier amenaza potencial para la patria".

"El personal del FBI está totalmente comprometido con la situación en el extranjero. Anoche ordené a nuestros equipos de contraterrorismo e inteligencia que estuvieran en alerta máxima y movilizaran todos los recursos de seguridad necesarios. Nuestros equipos conjuntos de tareas antiterroristas (JTTF) en todo el país están trabajando las 24 horas del día, como siempre, para hacer frente y desarticular cualquier amenaza potencial para la patria", escribió Patel.