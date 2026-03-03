Trump anunció que asistirá por primera vez a la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Publicado por Joaquín Núñez 2 de marzo, 2026

Donald Trump aseguró que asistirá a la próxima cena de corresponsales de la Casa Blanca. El presidente asistirá a su primera cena el próximo 26 de abril, puesto que históricamente decidió saltearse el tradicional evento anual que congrega a funcionarios, periodistas y celebridades.

Si bien nunca participó como presidente en ejercicio, sí lo hizo como celebridad en varias ocasiones. La más famosa fue la de 2011, cuando el presidente Barack Obama se burló de él durante su discurso.

En las redes sociales, Trump reconoció que había boicoteado el evento durante años debido a que la prensa se estaba portando "extraordinariamente mal" con él. Sin embargo, confirmó su asistencia para la edición del 2026 y espera que sea una noche "muy especial".

"La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca me ha pedido, muy amablemente, que sea el homenajeado en la cena de este año, una tradición larga y legendaria desde que comenzó en 1924, bajo el mandato del entonces presidente Calvin Coolidge", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

"En honor al 250 aniversario de nuestra nación y al hecho de que estos 'corresponsales' ahora admiten que soy verdaderamente uno de los mejores presidentes de la historia de nuestro país, el mejor de todos los tiempos, según muchos, será un honor para mí aceptar su invitación y trabajar para que sea la cena más grandiosa, emocionante y espectacular de cualquier tipo jamás celebrada", añadió.