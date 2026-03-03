Trump anunció que asistirá por primera vez a la cena de corresponsales de la Casa Blanca
En las redes sociales, el presidente reconoció que había boicoteado el evento durante años debido a que la prensa se estaba portando "extraordinariamente mal" con él.
Donald Trump aseguró que asistirá a la próxima cena de corresponsales de la Casa Blanca. El presidente asistirá a su primera cena el próximo 26 de abril, puesto que históricamente decidió saltearse el tradicional evento anual que congrega a funcionarios, periodistas y celebridades.
Si bien nunca participó como presidente en ejercicio, sí lo hizo como celebridad en varias ocasiones. La más famosa fue la de 2011, cuando el presidente Barack Obama se burló de él durante su discurso.
En las redes sociales, Trump reconoció que había boicoteado el evento durante años debido a que la prensa se estaba portando "extraordinariamente mal" con él. Sin embargo, confirmó su asistencia para la edición del 2026 y espera que sea una noche "muy especial".
"La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca me ha pedido, muy amablemente, que sea el homenajeado en la cena de este año, una tradición larga y legendaria desde que comenzó en 1924, bajo el mandato del entonces presidente Calvin Coolidge", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.
"En honor al 250 aniversario de nuestra nación y al hecho de que estos 'corresponsales' ahora admiten que soy verdaderamente uno de los mejores presidentes de la historia de nuestro país, el mejor de todos los tiempos, según muchos, será un honor para mí aceptar su invitación y trabajar para que sea la cena más grandiosa, emocionante y espectacular de cualquier tipo jamás celebrada", añadió.
La historia de la cena de corresponsales de la Casa Blanca
Al evento asisten principalmente corresponsales, editores y medios de la Casa Blanca de numerosos medios con sede en Washington DC, además de funcionarios de la Casa Blanca y diversas celebridades.
El primer presidente en asistir fue Calvin Coolidge, quien participó en la edición de 1924. Ese gesto inauguró una tradición que, con el tiempo, transformaría la cena en un ritual anual del calendario político de Washington.
Desde entonces, casi todos los presidentes participaron al menos una vez durante su mandato, con la excepción de Donald Trump. Durante su primera gestión, entre 2017 y 2021, no asistió a ninguna cena.
En la edición de 2025, Alex Thompson, periodista de Axios, protagonizó uno de los discursos más comentados de la noche. Frente a muchos colegas, criticó abiertamente a la prensa en general por su rol durante la Administración Biden, particularmente por la cobertura sobre el deterioro de Biden en el cargo.
"Algunas personas confían menos en nosotros por ello. Tenemos parte de responsabilidad en que la fe en los medios de comunicación esté tan baja. Digo esto porque reconocer los errores genera confianza, y estar a la defensiva sobre ellos la erosiona aún más. Deberíamos haberlo hecho mejor", expresó Thompson.