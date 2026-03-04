Reuters y el DOJ chocan por un informe que afirma que EEUU prepara cargos contra Delcy Rodríguez para presionarla

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 3 de marzo, 2026

Reuters y el Departamento de Justicia se enfrentaron públicamente este martes luego de que la agencia de noticias publicara un reporte afirmando que la Administración Trump está preparando silenciosamente un caso legal contra la líder chavista Delcy Rodríguez.

Reuters, que citó cuatro fuentes anónimas de la Administración Trump para publicar el reportaje, afirmó que fiscales federales del Distrito Sur de Florida, con sede en Miami, habrían estado elaborando un borrador de acusación penal contra Rodríguez por presuntos cargos de corrupción y lavado de dinero, en una estrategia para aumentar el poder de la Casa Blanca sobre el régimen de transición venezolano tras la captura del dictador Nicolás Maduro en enero.

Sin embargo, horas después de la publicación el fiscal general adjunto del DOJ Todd Blanche rechazó públicamente la información.

“Totalmente FALSO por parte de @Reuters. No entiendo cómo una noticia tan falsa llega a publicarse”, escribió Blanche.

Completely FALSE from @reuters. Not sure how such fake news makes its way to publication. pic.twitter.com/BDaZJ0umfa — Todd Blanche (@DAGToddBlanche) March 3, 2026

La agencia de noticias ratificó su información: “Respaldamos nuestra cobertura de que el Departamento de Justicia está preparando una acusación contra Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela”.

El corresponsal para la Casa Blanca del medio español ABC, David Alandete, defendió también la información de Reuters y dijo que no entendía el porqué Blanche desmintió el reporte públicamente.

“Reuters ha publicado información cierta. Existe la investigación por vía penal de la fiscalía en Miami a Delcy y tiene que ver con fraude”, dijo Alandete. “Es parte de una ofensiva judicial de cuando ella era canciller. Desconozco las razones del fiscal Blanche para negarlo pero sepan que él llega a la fiscalía hace menos de un año, antes era abogado privado”.

Reuters, además de detallar que los fiscales federales en Miami están armando un caso contra Rodríguez, también informó que la líder chavista ya fue advertida por funcionarios estadounidenses.

Asimismo, según Reuters, Estados Unidos presentó a Rodríguez una lista de al menos siete exfuncionarios chavistas de alto nivel a quienes quiere que detenga o mantenga bajo custodia en Venezuela para una posible extradición. El diario español ABC ya había informado previamente sobre esta lista y los nombres que la Administración Trump busca capturar. La embajadora estadounidense en Venezuela, Laura Dogu, transmitió el pedido directamente a Rodríguez.

La disputa entre Reuters y el DOJ ocurre en un momento en que un alto funcionario de EEUU se prepara para viajar a Venezuela, dijeron fuentes de la administración Trump a VOZ.

En público, el presidente Donald Trump ha elogiado varias veces a Rodríguez por su cooperación con Estados Unidos tras ascender al poder de forma transicional. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a la prensa que el plan para Venezuela consta de tres fases: estabilización, recuperación y transición.

En el último mes, en Venezuela se ha impulsado una ley de amnistía -ampliamente cuestionada por activistas opositores y críticos del régimen chavista- que serviría como base legal para liberar y perdonar a perseguidos políticos y activistas y líderes opositores.

También, aunque ha sido un proceso lento, el régimen chavista ha liberado a cientos de presos políticos por pedido de Washington.