El 85% de los republicanos MAGA apoya los ataques de Trump contra Irán
Así lo encontró una encuesta de YouGov, realizada el día en que comenzó la 'Operación Furia Épica'
Los republicanos MAGA apoyan abrumadoramente los ataques de Estados Unidos a Irán. Así lo encontró una encuesta de YouGov, realizada el día en que comenzó la 'Operación Furia Épica'. Además, según sus resultados, la opinión se divide a lo largo de líneas partidarias, con los independientes uniéndose a los demócratas entre aquellos que tienen una valoración negativa del asunto.
De acuerdo con el sondeo, el 85% de los republicanos que se identifican como MAGA apoyan los ataques contra Irán, así como también el 76% de los republicanos en general y el 63% de los republicanos que no se identifican como parte del movimiento que encabeza Donald Trump.
Recientemente, el presidente enfrentó a dos populares comentaristas políticos que se identifican como MAGA, Tucker Carlson y Megyn Kelly, por sus críticas a la operación contra Irán.
"Creo que MAGA es Trump, MAGA no son los otros dos", le dijo Trump a la periodista independiente Rachel Bade, haciendo referencia a Carlson y a Kelly.
"MAGA quiere que nuestro país prospere y esté seguro. Y a MAGA le encanta lo que estoy haciendo, en todos los aspectos. Francamente, este es un desvío que tenemos que tomar para mantener la seguridad de nuestro país y la de otros países", añadió.
Volviendo a la encuesta, el 48% de los estadounidenses desaprueba los ataques contra Irán, contra el 37% que los percibe positivamente y un 16% de indecisos. Entre los independientes, el rechazo es del 55%.
"YouGov preguntó por primera vez sobre los atentados inmediatamente después de que se produjeran, el sábado, y volvió a preguntar con un texto similar el lunes. La opinión general de los estadounidenses solo ha cambiado ligeramente: son menos los que dicen no estar seguros, los demócratas se han vuelto más propensos a desaprobar los atentados desde el sábado (ahora el 78 %, frente al 70 %) y los republicanos se han vuelto más propensos a aprobarlos (ahora el 76 %, frente al 68 %). Los independientes siguen siendo más del doble de propensos a desaprobar los ataques que a aprobarlos", explicaron desde la encuestadora.
Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses (53%) confía en que Estados Unidos e Israel salgan victoriosos de este conflicto. El entusiasmo es mucho mayor entre aquellos que apoyan los ataques, puesto que el 91% de este grupo confía en una victoria estadounidense.