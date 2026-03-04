El 85% de los republicanos MAGA apoya los ataques de Trump contra Irán

Publicado por Joaquín Núñez 3 de marzo, 2026

Los republicanos MAGA apoyan abrumadoramente los ataques de Estados Unidos a Irán. Así lo encontró una encuesta de YouGov, realizada el día en que comenzó la 'Operación Furia Épica'. Además, según sus resultados, la opinión se divide a lo largo de líneas partidarias, con los independientes uniéndose a los demócratas entre aquellos que tienen una valoración negativa del asunto.

De acuerdo con el sondeo, el 85% de los republicanos que se identifican como MAGA apoyan los ataques contra Irán, así como también el 76% de los republicanos en general y el 63% de los republicanos que no se identifican como parte del movimiento que encabeza Donald Trump.

Recientemente, el presidente enfrentó a dos populares comentaristas políticos que se identifican como MAGA, Tucker Carlson y Megyn Kelly, por sus críticas a la operación contra Irán.

"Creo que MAGA es Trump, MAGA no son los otros dos", le dijo Trump a la periodista independiente Rachel Bade, haciendo referencia a Carlson y a Kelly.

"MAGA quiere que nuestro país prospere y esté seguro. Y a MAGA le encanta lo que estoy haciendo, en todos los aspectos. Francamente, este es un desvío que tenemos que tomar para mantener la seguridad de nuestro país y la de otros países", añadió.

Volviendo a la encuesta, el 48% de los estadounidenses desaprueba los ataques contra Irán, contra el 37% que los percibe positivamente y un 16% de indecisos. Entre los independientes, el rechazo es del 55%.

"YouGov preguntó por primera vez sobre los atentados inmediatamente después de que se produjeran, el sábado, y volvió a preguntar con un texto similar el lunes. La opinión general de los estadounidenses solo ha cambiado ligeramente: son menos los que dicen no estar seguros, los demócratas se han vuelto más propensos a desaprobar los atentados desde el sábado (ahora el 78 %, frente al 70 %) y los republicanos se han vuelto más propensos a aprobarlos (ahora el 76 %, frente al 68 %). Los independientes siguen siendo más del doble de propensos a desaprobar los ataques que a aprobarlos", explicaron desde la encuestadora.

Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses (53%) confía en que Estados Unidos e Israel salgan victoriosos de este conflicto. El entusiasmo es mucho mayor entre aquellos que apoyan los ataques, puesto que el 91% de este grupo confía en una victoria estadounidense.