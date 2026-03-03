Trump avisa al Gobierno de Pedro Sánchez: "Vamos a cortar todo el comercio con España"

Pedro Sánchez y Donald Trump, durante una reunión en 2025. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 3 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump advirtió este martes al Gobierno de España con romper todas las relaciones comerciales después de que su homólogo español, Pedro Sánchez, no autorizase el uso de bases militares en su territorio para las operaciones bélicas que cometiesen Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca, Trump dijo que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comportado de una manera "terrible" al no permitir que Estados Unidos use tanto la Base Aérea de Morón, ubicada cerca de la ciudad de Sevilla, como la Base Naval de Rota, localizada en la provincia de Cádiz.

"España se ha portado de manera terrible", señaló el presidente desde Washington DC. "Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España".

El aviso del presidente llega horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, no autorizase el uso de bases militares en su territorio para operaciones que no tengan encaje en la legalidad internacional.

"España tiene una posición muy clara: la voz de Europa tiene que ser una voz de equilibrio y moderación, de trabajar por la desescalada y el regreso a las mesas de negociación", afirmó el jefe de la diplomacia española.

En la misma línea se situó Margarita Robles. La ministra de Defensa de España sostuvo que únicamente cederían el uso de ambas bases militares si fuese por una causa "humanitaria" y no bélica.