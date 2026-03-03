Salen a la luz las declaraciones de Bill y Hillary Clinton en el caso Epstein: él descartó las acusaciones contra Trump y ella abandonó la sala furiosa

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 2 de marzo, 2026

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó las audiencias del expresidente Bill Clinton y su esposa, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, en el caso Epstein, revelando dos momentos importantes que marcaron ambas declaraciones.

El expresidente Clinton, quien realizó algunos viajes en el infame avión del financista, el ‘Lolita Express’, además de negar cualquier nexo cercano o algún conocimiento sobre los crímenes de Epstein, sorprendió al panel al descartar las acusaciones contra el presidente Donald Trump, un antagonista político de larga dato.

🚨 EXCLUSIVE: Watch the depositions of President Bill Clinton and Secretary Hillary Clinton in front of the House Oversight Committee as part of our investigation into Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell.



Full 4.5-hour deposition videos in the links below. 👇🏻 pic.twitter.com/WwAxQLsQts — Oversight Committee (@GOPoversight) March 2, 2026

“No hubo ninguna pregunta adicional. El presidente NUNCA... NUNCA me dijo nada que me hiciera pensar que estaba involucrado en algo con Epstein”, dijo Clinton sobre Trump, criticando algunas preguntas selectivas de los legisladores demócratas. “Simplemente no lo hizo. Es la verdad. Como dije antes, la única conversación que tuve con el presidente Trump sobre esto fue a principios de la década de 2000. No hay información de que hiciera nada malo”.

WATCH: President Clinton calls out Democrats for selective questions & says twice that President Trump is clear of wrongdoing.



"Since there was no follow-up question ... he never said anything to me to make me think he was involved in anything improper with regard to Epstein." pic.twitter.com/ZVUy04kpZn — Oversight Committee (@GOPoversight) March 2, 2026

Sobre sus vínculos con Epstein, Bill Clinton aseguró que Epstein “nunca” le pidió “algo inapropiado” y que no conocía sus crímenes. También afirmó que jamás “hizo algo malo”.

De acuerdo con los Archivos de Epstein, el expresidente demócrata voló en el jet privado de Epstein decenas de veces a principios de la década de 2000. El líder del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, el representante republicano James Comer, aseguró que la propia Hillary Clinton había confirmado que Epstein visitó la Casa Blanca 17 veces —como se sugiere en los registros de visitantes de la mansión presidencial— durante la presidencia de su esposo.

Hillary Clinton sale furiosa de la audiencia

Las declaraciones, que se pueden ver íntegramente en los links compartidos por el Comité de Supervisión, también tuvieron un momento polémico cuando Hillary Clinton tuvo un arrebato en la sala durante una pregunta de la representante Nancy Mace.

Clinton, que había solicitado una audiencia pública, se mostró visiblemente molesta porque una foto suya durante la declaración fue publicada por el influencer conservador Benny Johnson. La imagen fue tomada por la representante Lauren Boebert.

“Se acabó. Si ustedes están haciendo eso, yo termino aquí”, dijo Clinton con un tono de voz elevado luego de que le informaran que su foto fue filtrada al público. “Pueden declararme en desacato desde ahora todo lo que quieran. Este es el comportamiento típico”.

En el vídeo se aprecia que una persona fuera de cámara anunció que la declaración quedaría fuera de registro. Casi inmediatamente, se escucha a la legisladora Boebert en el fondo confirmando que tomó la foto antes de que comenzara la sesión.

“Oh, por el amor de Dios”, interrumpió Clinton con exasperación, golpeando fuertemente la mesa con el puño. “No importa. Todos estamos sujetos a las mismas reglas”.

Boebert, en ese momento, fijo que eliminaría la foto.

“Sí, bueno”, continuó Clinton de forma agresiva. “Se acabó”. Después de eso, se levantó de la mesa.