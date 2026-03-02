Tras la ofensiva en Irán, el senador Lindsey Graham señala a Cuba como el próximo objetivo: "Es la siguiente"

Publicado por Sabrina Martin 2 de marzo, 2026

El senador Lindsey Graham (R-S.C.) elogió las operaciones militares estadounidenses contra Irán y lanzó una advertencia firme sobre el futuro del régimen en Cuba, afirmando que “Cuba es la siguiente”. Estas declaraciones se dieron en un contexto internacional marcado por una escalada militar en Medio Oriente y una creciente presión diplomática de Estados Unidos sobre el gobierno de La Habana.

Durante una entrevista en Sunday Night in America de Fox News, Graham calificó al Gobierno cubano como un régimen comunista que, en su opinión, podría enfrentar cambios significativos en el corto plazo. El senador afirmó que “sus días están contados”, subrayando la visión de un sector del liderazgo republicano que apuesta por mantener y ampliar la presión sobre La Habana.

Operación militar contra Irán y apoyo de Trump

Las observaciones de Graham se produjeron después del inicio de una serie de ataques designados como Operación “Furia Épica”, una ofensiva conjunta de fuerzas estadounidenses e israelíes lanzada el sábado contra varios objetivos militares en Irán. Según informes iniciales, estas acciones resultaron en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, además de otros altos funcionarios y daños significativos a capacidades de la Marina iraní.

El presidente Donald Trump ha defendido públicamente la campaña, describiéndola como una medida crítica para la seguridad nacional. Ha indicado que las operaciones podrían continuar durante las próximas semanas, en un esfuerzo por debilitar las estructuras militares y de influencia regional de Teherán. Trump también ha sugerido que la eliminación del liderazgo iraní podría crear una oportunidad para un cambio político desde dentro de Irán.