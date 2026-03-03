Kristi Noem testifica en el Congreso por su ofensiva contra la inmigración: "Nuestro departamento ha logrado resultados históricos"

Kristi Noem testifica durante una audiencia del Comité Judicial del Senado AFP .

Publicado por Carlos Dominguez I AFP 3 de marzo, 2026

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, enfrentó este martes un interrogatorio bipartidista en una audiencia de supervisión ante el Comité Judicial del Senado en el Congreso, centrada en la amplia ofensiva contra la inmigración de la Administración Trump.

La comparecencia marcó su primera intervención ante el Congreso desde las muertes de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti, abatidos por agentes federales en Mineápolis el 7 y el 24 de enero, respectivamente, en un contexto de protestas contra las redadas.

"No existen cuotas en el DHS"

Durante la audiencia, el senador demócrata Dick Durbin (IL.) sostuvo que, bajo la dirección de Noem, el DHS "ha actuado sin brújula moral y sin respeto por el Estado de Derecho". Según Durbin, los agentes del departamento "han generado caos" en las ciudades, patrullando con equipamiento paramilitar y deteniendo a personas por su apariencia, acento o idioma.

El senador también acusó a Noem de haber atribuido "sin fundamento" presuntos vínculos con terrorismo doméstico a Good y Pretti tras sus muertes.

Por su parte, el senador demócrata Chris Coons (Del.) acusó al DHS de actuar de manera inconstitucional para satisfacer las exigencias de la Casa Blanca de lograr "cifras cada vez más altas de deportaciones".

"Por eso tenemos patrullas itinerantes que hacen perfiles raciales de cualquiera que ven y están creando un ‘estado de muéstrame tus papeles’", afirmó Coons. "Por eso entran en lugares sensibles como iglesias, hospitales y escuelas. Por eso han estado deteniendo a niños, ancianos, refugiados y personas con discapacidad", añadió.

Noem negó que el DHS funcione con un sistema de cuotas.

"No existen cuotas en el Departamento de Seguridad Nacional", dijo. "Cuando llevamos a cabo operaciones policiales, lo hacemos mediante acciones dirigidas, retirando de nuestras calles y comunidades a quienes representan amenazas para la seguridad pública, con el fin de proteger al pueblo estadounidense".

Una comunidad más segura

En su primera comparecencia ante el Congreso desde los tiroteos de enero, Noem expresó sus condolencias a las familias por las "trágicas" muertes de Good y Pretti y afirmó que no los calificó como terroristas domésticos.

"Dije que parecía tratarse de un incidente de terrorismo doméstico", afirmó.

En su declaración inicial, Noem también defendió la actuación del Gobierno. Aseguró que las detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera han caído a mínimos históricos y que "casi tres millones de extranjeros ilegales" han sido expulsados del país.

"Nuestro departamento ha logrado resultados históricos y ha hecho que nuestra comunidad sea más segura desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump", afirmó.

Noem también instó a los legisladores a alcanzar un acuerdo que ponga fin al cierre parcial del Gobierno, que ha bloqueado la financiación de partes de su departamento.

Biden acabó con la "inmigración sensata"

El senador republicano Lindsey Graham elogió las acciones de control migratorio, afirmando que la Administración Trump heredó un "desastre" del presidente demócrata Joe Biden.

"Millones y millones de personas entraron en este país", dijo Graham. "La inmigración sensata murió bajo la gestión de Biden. Fue reemplazada por una frontera abierta fuera de control, un caos absoluto".