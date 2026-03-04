“Este era el momento”: Rubio sepulta la teoría de que Israel arrastró a Trump al ataque contra Irán

Publicado por Joaquín Núñez 3 de marzo, 2026

Marco Rubio sepultó los rumores de que Estados Unidos había sido "arrastrado" a la guerra contra Irán por Israel. En diálogo con periodistas en Capitol Hill, el secretario de Estado aseguró que fue el presidente Donald Trump quien "tomó la decisión de ir tras ellos" para que nunca puedan tener un arma nuclear, volviendo el mundo un lugar más seguro en el proceso.

El pasado lunes, Rubio se vio envuelto en una escena similar, respondiendo preguntas de un grupo de reporteros en los edificios del Congreso. Consultado la elección del momento de la 'Operación Furia Épica', señaló lo siguiente: "Sabíamos que iba a haber una acción israelí, sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses, y sabíamos que si no los atacábamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas y tal vez incluso más muertos".

Esa declaración se viralizó en las redes sociales por muchos usuarios que aseguraban que era evidencia de que Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, había convencido a Trump de comenzar el ataque, ya se se cargó a más de 40 altos mandos iraníes y al líder supremo, Alí Jamenei.

Sin embargo, apenas unos pocos minutos después, Rubio ya había dejado en claro que la operación no era un capricho israelí, sino una cuestión de seguridad para Estados Unidos, por supuesto Israel, y el mundo entero.

"Esa es la pregunta de por qué ahora, pero esta operación tenía que llevarse a cabo porque Irán, en aproximadamente un año o año y medio, cruzaría la línea de la inmunidad, lo que significa que tendría tantos misiles de corto alcance, tantos drones, que nadie podría hacer nada al respecto, porque podrían tener al mundo entero como rehén. (...) Así que tenía que suceder. Obviamente, éramos conscientes de las intenciones de Israel y entendíamos lo que eso significaría para nosotros, y teníamos que estar preparados para actuar en consecuencia. Pero esto tenía que suceder, pasara lo que pasara", aclaró el exsenador de Florida.

"Eso es ridículo": La respuesta de Netanyahu ante los rumores

Horas después de las declaraciones iniciales de Rubio, Netanyahu le dio una entrevista a Fox News. Consultado sobre la teoría que de Israel "arrastró" a Estados Unidos al conflicto, el primer ministro israelí fue tajante: "Eso es ridículo".

Netanyahu también destacó el liderazgo de Trump, asegurando que "nunca ha habido" un presidente cómo el: "Su determinación, su capacidad de decisión, su claridad de pensamiento, su forma de abordar las cosas, de ir directo al grano. Elimina todo lo superfluo, va al grano, se centra en lo esencial y se centra en las medidas que hay que tomar".

"Este es el momento de ir a por ellos. El presidente tomó la decisión de ir tras ellos"

En una situación casi calcada de la del lunes, Rubio volvió a hablar con periodistas en el Congreso sobre el origen y el momento elegido para atacar a Irán.

Con el objetivo de despejar todas las dudas posibles, el Secretario de Estado explicó paso a paso los motivos y la importancia estratégica de la operación: "Déjenme explicarles esto en un inglés sencillo. ¿De acuerdo? Irán está gobernado por lunáticos, fanáticos religiosos lunáticos. Tienen la ambición de poseer armas nucleares. Pretenden desarrollar esas armas nucleares tras un programa de misiles, drones y terrorismo, de modo que el mundo no pueda tocarlos por miedo a esas cosas".

"Y ahora son más débiles que nunca. Este es el momento de ir a por ellos. El presidente tomó la decisión de ir tras ellos, quitarles sus misiles, quitarles su armada, quitarles sus drones, quitarles su capacidad para fabricar esas cosas, de modo que nunca puedan tener un arma nuclear. Por eso el presidente tomó esta decisión. Fue la decisión correcta, y el mundo será un lugar más seguro cuando estos clérigos radicales ya no tengan acceso a estas armas. Ya ven cómo las están utilizando ahora. Solo un segundo. Imagina cómo las usarían dentro de un año si tuvieran más", añadió.