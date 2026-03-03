Drones iraníes impactan el consulado de EEUU en Dubái y la estación de la CIA en Arabia Saudita

Publicado por Sabrina Martin 3 de marzo, 2026

El consulado de Estados Unidos en Dubái fue escenario de un incendio la noche del martes después de que un dron, identificado por fuentes diplomáticas citadas por Fox News como iraní, impactara en un estacionamiento junto al edificio de la cancillería, generando fuego y humo. En paralelo, el periodista John Hudson, del Washington Post, reportó que un presunto ataque con dron iraní también golpeó una estación de la CIA en Arabia Saudita, según fuentes consultadas por él.

En el caso de Dubái, inicialmente se informó que el dispositivo había alcanzado directamente la instalación diplomática, pero posteriormente se precisó que el impacto ocurrió en sus inmediaciones. Videos geolocalizados y verificados muestran una densa columna de humo negro elevándose sobre la zona, visible incluso desde puntos alejados del complejo diplomático. Hasta ahora, no se han difundido informes oficiales que describan daños estructurales dentro del edificio.

Incendio extinguido y sin heridos

La Oficina de Medios de Dubái confirmó en una publicación en la red social X que el incendio fue consecuencia de un “incidente relacionado con drones” y que las autoridades lograron controlar y extinguir las llamas rápidamente. En ese comunicado se indicó que no se registraron personas heridas como resultado del suceso.

Las declaraciones oficiales no atribuyeron responsabilidades específicas ni detallaron el origen del aparato no tripulado, más allá de referirse al mismo como un dron que impactó cerca de las instalaciones consulares.

El secretario de Estado, Marco Rubio, se refirió al incidente al señalar que vio los informes y que la última actualización que recibió, segundos antes de comparecer ante las cámaras, indicaba que “lamentablemente, un dron impactó un estacionamiento junto al edificio de la cancillería y provocó un incendio allí. Todo el personal está contabilizado”.

Rubio sostuvo además que “nuestras embajadas y nuestras instalaciones diplomáticas están bajo ataque directo de un régimen terrorista”.

Reporte sobre estación de la CIA en Arabia Saudita



En un mensaje publicado en X, John Hudson escribió: “PRIMICIA: Un presunto ataque con un dron iraní golpeó la estación de la CIA en Arabia Saudita en lo que equivaldría a una importante victoria simbólica para la República Islámica en su ataque contra objetivos y personal estadounidense en todo Medio Oriente, según nos dijeron fuentes a @nakashimae y a mí.”

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente ese reporte ni han ofrecido detalles adicionales sobre el supuesto ataque contra una instalación vinculada a la CIA en territorio saudí.