El FBI despide a más de una docena de empleados por estar involucrados en el espionaje a Patel y a Wiles durante Biden

Publicado por Sabrina Martin 27 de febrero, 2026

Una ola de despidos sacudió esta semana al FBI tras revelarse que, durante la Administración de Joe Biden, la agencia gestionó citaciones para acceder a registros telefónicos de Kash Patel y Susie Wiles cuando ambos eran ciudadanos privados. De acuerdo con información confirmada a Fox News, al menos una docena de empleados fueron separados de sus funciones.

Las identidades de los funcionarios no fueron divulgadas. Las citaciones datan de 2022 y 2023 y se enmarcan en investigaciones federales relacionadas con el entonces expresidente Donald Trump.

Registros telefónicos en el centro de la controversia



Las órdenes para obtener los datos de llamadas se emitieron mientras el fiscal especial Jack Smith encabezaba pesquisas sobre los presuntos intentos de revertir los resultados electorales de 2020 y sobre la gestión de documentos clasificados almacenados en Mar-a-Lago.

En 2023 se presentaron cargos contra Trump en ambos casos. Sin embargo, el proceso por presunta interferencia electoral fue posteriormente desestimado después de que Smith solicitara su retiro tras la reelección del mandatario, citando la política del Departamento de Justicia que impide procesar a un presidente en funciones. También fue retirada la apelación en el caso de los documentos clasificados. Trump ha negado haber cometido irregularidades.