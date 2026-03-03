Netanyahu en televisión nacional: “Esta no es una guerra sin fin, es una puerta hacia la paz”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 2 de marzo, 2026

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo en televisión nacional que la Administración Trump tomó la decisión correcta al bombardear a Irán y dar de baja a la cúpula del régimen teocrático, afirmando que los ahora difuntos líderes iraníes estaban “comprometidos con destruir Estados Unidos”.

El líder israelí pronunció estas palabras con el presentador de Fox News, Sean Hannity, en el prime time de Estados Unidos.

Además de resaltar el rol de Estados Unidos en el ataque, en una operación denominada Epic Fury que ahora entró en su tercer día con Irán tomando represalias en todo Medio Oriente, el primer ministro israelí también aseguró que este no será un conflicto “eterno”.

“Esta es una puerta hacia la paz, hacia una paz más amplia, y creo que podemos lograrla”, dijo Netanyahu. “Así que esto no es — esto no es una guerra interminable. Es una puerta hacia la paz. Es exactamente lo contrario de lo que la gente está diciendo”.

Consultado por Hannity sobre las versiones que sostienen que Israel presionó a Washington para intervenir en el conflicto, el primer ministro israelí se rió durante varios segundos, desestimó las acusaciones como “ridículas” y definió a Trump como el “líder más fuerte del mundo”.

Las palabras de Netanyahu en uno de los programas más vistos en todo el país llegan en una época donde los estadounidenses son cada vez más críticos con las intervenciones en el extranjero por parte del Gobierno federal. De hecho, el presidente Trump prometió en su campaña ponerle fin a las guerras que iniciaron sus predecesores y algunos críticos señalan que los ataques contra Irán contradicen sus postulados de America First. Sin embargo, los altos funcionarios de la Administración Trump han dicho que el ataque fue “preventivo”, evitando bajas futuras estadounidenses en un conflicto que, para la Casa Blanca, era “inminente”. Algunos legisladores demócratas han criticado esta postura, sentenciando que los informes de Inteligencia no alertaban sobre un ataque inminente iraní.

Además de prometer que esta guerra abrirá una ventana hacia la paz, Netanyahu también dijo que EEUU debía atacar por su propia supervivencia, siendo Irán, en su opinión, una amenaza para la seguridad del país.

"Irán lleva 47 años gritando muerte a Estados Unidos", dijo el primer ministro israelí. “Bombardearon sus embajadas. Intentaron asesinar a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dos veces. Asesinaron a su propio pueblo, masacraron a muchísimos. Y extendieron una red mundial de terror. Este es un régimen comprometido a destruir los Estados Unidos de América".

Netanyahu también llenó de elogios a Trump, a quien le atribuyó el mérito de regresar a EEUU a su sitial de “líder del mundo”. El primer ministro también habló de la necesidad de actuar por parte de “los buenos” del mundo.

"Existe un gran peligro y es hora de actuar. Los buenos deben actuar con suficiente antelación. Y hay líderes, supuestos líderes, que no lo ven. Se quedan de brazos cruzados y dicen: 'Bueno, es algo terrible'", dijo Netanyahu. “No, no es terrible proteger a la humanidad, a Estados Unidos, a Israel, al mundo libre de esta brutalidad teológica. Estos fanáticos a quienes no les importa, que solo exportan muerte, muerte en masa, a todas partes”.