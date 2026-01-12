León XIV recibe a María Corina Machado: la Premio Nobel le pide interceder por los presos políticos

Publicado por Víctor Mendoza 12 de enero, 2026

El papa León XIV recibió este lunes a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, en la Santa Sede, el Vaticano. Durante la audiencia privada, la líder venezolana pidió al Pontífice interceder por la liberación de los más de mil presos políticos y por el avance sin demora de la transición a la democracia en Venezuela.

“Hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país. Le transmití también la fuerza del pueblo venezolano, que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”, dijo Machado.

De igual manera, Machado sostuvo que la lucha por la libertad de Venezuela también es una cuestión espiritual. Aseguró, según la nota oficial de la visita, "que finalmente, con el acompañamiento de la Iglesia y la presión sin precedentes del Gobierno de los Estados Unidos, está más cerca la derrota del mal en el país".

Posterior a este encuentro, la líder también pudo conversar con Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede y Nuncio en Venezuela (2009-2013).

Maduro enfrenta la Justicia Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense el 3 de enero en Caracas. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos, donde enfrentan cargos tanto de narcotráfico como de otras acusaciones que podrían conllevar penas de 20 años o cadena perpetua. La audiencia ocurrió una semana después de que se registrara la captura de Nicolás Maduro y su esposa,, durante una operación militar estadounidense el 3 de enero en Caracas. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos, donde enfrentan cargos tanto de narcotráfico como de otras acusaciones que podrían conllevar penas de 20 años o cadena perpetua.

Entre tanto, tras la operación de captura del dictador venezolano, el papa sostuvo que “el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país”.

Además, pidió “construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”.