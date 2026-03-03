Trump anuncia que Estados Unidos ofrecerá seguros y escolta naval ante el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz

Publicado por Joaquín Núñez 3 de marzo, 2026

Donald Trump anunció que Estados Unidos garantizará la seguridad de los barcos que transportan energía en Medio Oriente. Ante el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, el único paso marítimo desde el Golfo Pérsico hasta el océano abierto y clave en el transporte de energía, el presidente republicano anunció medidas para ofrecerles garantías a los navíos contra las amenazas de Teherán.

Tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán, ocurrido el pasado sábado, el país persa anunció que impedirá el paso a las embarcaciones comerciales por Ormuz. La situación provocó una gran incertidumbre energética y una fuerte suba del precio del petróleo que arrastró a los mercados bursátiles en los últimos días.

En este contexto, Trump publicó en su cuenta de Truth Social una solución de emergencia. Según su mensaje, le ordenó a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) ofrecer seguros contra riesgo político y garantías financieras a los navíos que transporten mercancías, especialmente energía, a través del Golfo Pérsico. La cobertura se brindará “a un precio muy razonable” y estará disponible para todas las compañías marítimas.

Incluso mencionó la posibilidad de que la Marina estadounidense pueda escoltar a los barcos para evitar posibles ataques de Irán, que ya anunció el cierre de Ormuz, uno de los puntos estratégicos más importantes a nivel mundial.

"Con efecto INMEDIATO, he ordenado a la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos (DFC) que proporcione, a un precio muy razonable, seguros contra riesgos políticos y garantías para la seguridad financiera de TODO el comercio marítimo, especialmente el energético, que transite por el Golfo", escribió el presidente.

"Esto estará disponible para todas las compañías navieras. Si es necesario, la Marina de los Estados Unidos comenzará a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz lo antes posible. Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el LIBRE FLUJO DE ENERGÍA al MUNDO", añadió.

En cuanto a la importancia mundial del estrecho de Ormuz, por allí pasa aproximadamente el 21% del petróleo que se consume a nivel mundial, así como también el 23% del gas natural licuado (GNL) que se consume a nivel mundial. Por ejemplo, por ese estrecho pasillo pasa toda la producción petrolífera de Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, y dos tercios de la de Arabia Saudita.

Uno de los países más afectados por el cierre iraní es China, puesto que consume buena parte de la energía transita por Ormuz.