"Unos locos de izquierda": Trump ordena que las agencias federales dejen de usar la tecnología de Anthropic

Publicado por Joaquín Núñez 27 de febrero, 2026

Donald Trump ordenó a las agencias federales que dejen de usar la tecnología de Anthropic, una empresa de inteligencia artificial con sede en San Francisco. Luego de no llegar a un acuerdo con el Departamento de Guerra sobre el uso de la tecnología, el presidente criticó duramente a la empresa en Truth Social, calificando a sus directivos como "locos de izquierda".

Anthropic fue fundada en 2021 por Dario y Daniel Amodei. Su principal producto es un modelo llamado Claude, utilizado en entornos de seguridad nacional y sistemas gubernamentales clasificados. Incluso fue empleado por el Pentágono para ejecutar la captura de Nicolás Maduro a principios de enero.

"Los locos de izquierda de Anthropic han cometido un ERROR DESASTROSO al intentar presionar al Departamento de Guerra y obligarlo a obedecer sus condiciones de servicio en lugar de nuestra Constitución. Su egoísmo está poniendo en riesgo VIDAS ESTADOUNIDENSES, a nuestras tropas en peligro y nuestra seguridad nacional en PELIGRO", escribió Trump en su red social.

"Por lo tanto, ordeno a TODAS las agencias federales del Gobierno de los Estados Unidos que CESE INMEDIATAMENTE todo uso de la tecnología de Anthropic. ¡No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos! (...) NOSOTROS decidiremos el destino de nuestro país, NO una empresa de IA radical de izquierda fuera de control dirigida por personas que no tienen ni idea de cómo es el mundo real", añadió.

A su vez, el republicano estableció un plazo de seis meses para que las agencias migren sus sistemas y dejen de usar la tecnología de Anthropic, advirtiendo que podría haber “importantes consecuencias civiles y penales” si la empresa no coopera durante esta transición.

"Esta semana, Anthropic ha dado una lección magistral de arrogancia y traición, además de un ejemplo paradigmático de cómo no se deben hacer negocios con el Gobierno de los Estados Unidos o el Pentágono. Nuestra postura nunca ha cambiado y nunca cambiará: el Departamento de Guerra debe tener acceso total y sin restricciones a los modelos de Anthropic para cualquier fin LEGÍTIMO en defensa de la república", manifestó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en su cuenta de X.

¿Qué dijo Anthropic?

Según expresó Darío Amodei en un comunicado, las diferencias metodológicas eran las siguientes: mientras que el Pentágono exigía poder utilizar los modelos de la empresa para “todos los fines legales” vinculados a la defensa nacional, sin restricciones adicionales, el empresario aseguró que, a veces, "la IA puede socavar, en lugar de defender, los valores democráticos".

A través de un comunicado, dejó en claro que la compañía se opone a dos usos específicos: la vigilancia masiva doméstica y el desarrollo de armas completamente autónomas sin supervisión humana.

"El Departamento tiene la prerrogativa de seleccionar a los contratistas que mejor se ajusten a su visión. Sin embargo, dado el gran valor que la tecnología de Anthropic aporta a nuestras fuerzas armadas, esperamos que reconsideren su decisión. Nuestra firme preferencia es seguir prestando servicio al Departamento y a nuestros combatientes. En cualquier caso, estas amenazas no cambian nuestra postura: nuestra conciencia no nos permite acceder a su petición", escribió Amodei.