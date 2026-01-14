El régimen interino de Delcy Rodríguez empezó a liberar a estadounidenses mientras más de 800 presos políticos siguen detenidos en Venezuela

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de enero, 2026

El régimen interino de Venezuela, encabezado por la líder chavista Delcy Rodríguez, liberó en las últimas horas a cuatro ciudadanos estadounidenses que permanecían detenidos en el país, en lo que constituye la primera excarcelación conocida de ciudadanos de EEUU desde la caída y captura del exdictador Nicolás Maduro a manos de las fuerzas especiales estadounidenses.

La medida, sin embargo, contrasta con la magnitud del problema de los presos políticos, que sigue afectando a más de 800 personas privadas injustamente de libertad en medio de una cruenta represión por parte del régimen chavista.

Según confirmó CNN citando fuentes con conocimiento directo del caso, un equipo del Departamento de Estado viajó a Venezuela para ayudar con la liberación de los estadounidenses. La liberación se produce en paralelo a un proceso gradual y limitado de excarcelaciones tras la presión directa de Washington, que exige al régimen chavista la excarcelación de todos los rehenes, tanto venezolanos como extranjeros.

Un portavoz del Departamento de Estado celebró la medida en un comentario enviado a CNN. Bloomberg había informado en primicia de la primera excarcelación.

“Damos la bienvenida a la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela (…) Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas”.

No obstante, mientras la Casa Blanca celebra el compromiso de liberar a todos los presos políticos, organizaciones de derechos humanos advierten que el alcance real de las excarcelaciones está aún muy lejos de los anuncios oficiales y las expectativas iniciales. El régimen de Delcy Rodríguez ha asegurado haber liberado a más de un centenar de detenidos, no obstante, la organización Foro Penal sostiene que, hasta la noche del lunes, tan solo 56 casos habían podido ser verificados de manera independiente.

De acuerdo con los registros de Foro Penal, aún hay más de 800 personas continúan detenidas de forma arbitraria por motivos políticos en Venezuela, casi todas sin debido proceso, incomunicadas o bajo custodia de organismos de inteligencia como el SEBIN o la DGCIM, agencias acusadas de llevar adelante crímenes de lesa humanidad.

‼️ La espera en El Rodeo I no se detiene. 🕒



Mientras el régimen mantiene las excarcelaciones a cuentagotas, las familias de los presos políticos siguen a las afueras del penal exigiendo respuestas. No están pidiendo un favor, exigen el fin de una injusticia.



La libertad es una… pic.twitter.com/wnXortcPcb — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 14, 2026

Families of political prisoners and victims of torture in Venezuela continue to defy fear and the repressive apparatus for the third consecutive night to pressure for the freedom of all who are unjustly detained. #QueSeanTodos pic.twitter.com/KEkiHEaaqk — Emiliana Duarte (@emiduarte) January 14, 2026

Entre los liberados en los últimos días figuran algunos pocos dirigentes opositores, pero la mayoría de los presos políticos permanece tras las rejas. Incluso, se reveló que un preso político, el oficial de la Polícia del estado Portuguesa Edison José Torres, murió bajo custodia tras ser encarcelado en diciembre de 2025.

Mientras el proceso de excarcelación avanza a cuentagotas, familiares de los detenidos siguen concentrándose frente a centros de reclusión y de tortura como El Helicoide, en Caracas, a la espera de reencontrarse con sus seres queridos.

El ritmo lento de las, por ahora, pocas excarcelaciones ha profundizado la incertidumbre de cientos de familias que reclaman una liberación masiva e inmediata.

El domingo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Venezuela había “comenzado el proceso, a lo grande, de liberar a sus presos políticos”, lo que aumentó las expectativas de las liberaciones. Sin embargo, 48 horas después, el régimen chavista sigue trancando y ralentizado el proceso.