Rachel Campos-Duffy, presentadora de Fox News, advierte a Trump que no confíe en la "comunista" Delcy Rodríguez: "Es una mujer muy mala"
La presentadora expresó preocupación por el papel que la dirigente chavista desempeña en la transición abierta tras la captura de Nicolás Maduro y pidió no perder de vista su trayectoria política.
Tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses, la Casa Blanca abrió una nueva etapa de contactos con Delcy Rodríguez, figura central del aparato chavista que quedó al frente del poder en Caracas. En medio de ese proceso, Rachel Campos-Duffy, esposa del secretario de Transporte Sean Duffy y presentadora de Fox News, instó a no perder de vista la trayectoria política de Rodríguez ni la naturaleza del régimen del que forma parte.
Durante una intervención televisiva, Campos-Duffy afirmó que Estados Unidos debe actuar con cautela ante Delcy Rodríguez, a quien describió como una dirigente de línea radical y sostuvo que no se le puede confiar plenamente. “Nos estamos acercando demasiado a Delcy Rodríguez. Es una comunista radical. Nunca se puede confiar en ella”, declaró.
La presentadora subrayó que respeta mucho al presidente Donald Trump, pero manifestó preocupación por el papel que Rodríguez desempeña en la actual transición. Insistió en que se trata de una mujer “muy, muy mala” y añadió que es ampliamente rechazada por el pueblo venezolano.
Cooperación en una etapa de transición
Después del arresto de Maduro y de su esposa —quienes se declararon no culpables de cargos relacionados con narcotráfico y armas— Washington inició contactos directos con Rodríguez. El presidente Trump confirmó que mantiene una buena relación con ella y afirmó que la nueva asociación entre Estados Unidos y Venezuela será beneficiosa y expresó optimismo sobre el futuro del país.
Rodríguez describió esa conversación como larga y cordial. Paralelamente, el secretario de Energía, Chris Wright, declaró a NBC News que la cooperación ha sido “increíble”, destacando que ha proporcionado información y aplicado cambios significativos en la política petrolera venezolana.
