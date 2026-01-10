Trump dice frente a los petroleros más poderosos del mundo que se reunirá con Machado y que ella podría formar parte de la transición en Venezuela

Publicado por Joaquín Núñez 9 de enero, 2026

Donald Trump encabezó una reunión en la Casa Blanca con decenas de ejecutivos de empresas petroleras para discutir el futuro energético de Venezuela. Allí, el presidente anunció una histórica inversión privada de al menos 100.000 millones de dólares para "reconstruir la capacidad y las infraestructuras necesarias" del país sudamericano. Además, señaló que María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, podría llegar a tener un lugar en la transición democrática.

Al iniciar la reunión, Trump aseguró que el objetivo principal era discutir "cómo estas grandes empresas estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela", aportando en el proceso millones de barriles de producción de petróleo "en beneficio de Estados Unidos, el pueblo de Venezuela y el mundo entero".

Acto seguido, anunció que las empresas invertirían al menos 100.000 millones de dólares en el proyecto: "No necesitan el dinero del Gobierno. Pero necesitan la protección del Gobierno y la seguridad de que, cuando gasten todo ese dinero, seguirá estando ahí. Así recuperarán su dinero y obtendrán un buen rendimiento. El plan es que gasten al menos 100.000 millones de dólares para reconstruir la capacidad y las infraestructuras necesarias".

A su vez, el presidente confirmó que Venezuela aceptó que Estados Unidos comience de inmediato a refinar y vender hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano, lo que continuará "indefinidamente".

Sobre la 'Operación Resolución Final', la cual terminó con la captura de Nicolás Maduro, el republicano reconoció que recibió llamados de varios líderes mundiales que lo felicitaron por la ejecución.

Del encuentro participaron ejecutivos de empresas como ExxonMobil, Chevron y Shell. También estuvieron presentes importantes miembros del gabinete, como el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Energía, Chris Wright; y el secretario del Interior, Doug Burgum. A ellos se sumaron el vicepresidente JD Vance y la jefa de gabinete, Susie Wiles.

Trump: Machado podría formar parte del proceso de transición en Venezuela

Consultado sobre María Corina Machado, el presidente confirmó una reunión en Washington DC para el próximo martes o miércoles.

También se le preguntó por un posible rol de Machado en la transición venezolana, a lo que respondió lo siguiente: "Bueno, tengo que hablar con ella. Quiero decir, voy a tener que hablar con ella. Puede que esté involucrada en algún aspecto de ello. Tendré que hablar con ella. Me parece muy bien que quiera venir. Y eso es lo que entiendo".

Contactos con el chavismo

A su vez, Trump se refirió a su relación con la sustituta de Maduro, Delcy Rodríguez, a quien definió momentáneamente como una "aliada", puesto que no quiere la influencia de China o Rusia en el país.

"No creo que sea necesario hacer la segunda ola. Estábamos planeando una segunda ola, pero la primera ola fue tan poderosa, tan buena y tan fuerte. Y, francamente, la gente del país realmente hizo lo correcto. Fueron inteligentes. Hicieron lo correcto. No querían pasar por una segunda ola. Pero tenemos una enorme cantidad de los barcos más poderosos del mundo allí mismo. No creo que tengamos que usarlos", continuó el presidente.

Según informó el corresponsal del Diario ABC, David Alandete, la visita de Machado también habría generado fracturas en el régimen venezolano, dado que Rodríguez también habría solicitado verse con Trump, algo que no cayó bien en la facción más antiestadounidense, representada por el ministro de Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y Padrino López, ministro de Defensa.

Rubio explicó la 'Doctrina Donroe'

Durante el evento, Marco Rubio procedió a explicar por qué la Administración Trump decidió capturar al dictador Maduro y arrestarlo, apoyándose en la seguridad nacional y en el 'Corolario Trump'.

"No era en interés nacional ni en beneficio de la seguridad nacional de los Estados Unidos y de nuestro pueblo tener en nuestro propio hemisferio un país que, además de contar con vastas reservas energéticas, estaba controlado por un narcotraficante acusado que inundó nuestro país con inmigración ilegal, incluidos miembros de bandas de narcotraficantes, cooperó abiertamente con bandas de narcotraficantes y, por cierto, robó la riqueza de ese país para financiar un régimen represivo y beneficiar enormemente a adversarios como Irán", explicó Rubio.