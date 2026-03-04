EEUU facilita el regreso de más de 9 mil ciudadanos desde Medio Oriente en medio del conflicto con Irán

Publicado por Sabrina Martin 3 de marzo, 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos está ejecutando lo que describe como medidas históricas para asistir a ciudadanos estadounidenses que desean abandonar Medio Oriente en medio de la guerra con Irán. En los últimos días, más de 9.000 estadounidenses han regresado sanos y salvos a territorio estadounidense desde distintos puntos de la región, incluidos más de 300 que salieron desde Israel.

La operación incluye vuelos chárter organizados desde Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Jordania, mientras Washington continúa asegurando capacidad adicional conforme lo permitan las condiciones de seguridad. Paralelamente, el Departamento ha respondido a llamadas de casi 3.000 ciudadanos estadounidenses en la región y sigue ofreciendo opciones de salida a quienes desean marcharse.

Además, el Departamento de Estado está eximiendo cualquier requisito legal que obligue a los ciudadanos estadounidenses a reembolsar al Gobierno los gastos asociados a estos traslados.

Vuelos chárter y rutas comerciales disponibles

Las autoridades informaron que aún existen opciones de aviación comercial en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Egipto. El Departamento está ayudando activamente a los ciudadanos estadounidenses a reservar esos billetes. Para quienes se encuentran en países sin disponibilidad comercial, se están facilitando traslados hacia terceros países cuando las condiciones lo permiten.

En el caso de Israel, Washington ha ampliado las alternativas de transporte terrestre para quienes buscan salir del país, incluyendo rutas hacia naciones vecinas desde donde puedan abordar vuelos internacionales.

Situación en Israel



El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, señaló que la embajada estaba recibiendo numerosas solicitudes de evacuación y advirtió que las opciones inmediatas eran limitadas. Indicó que una de las alternativas disponibles era el traslado terrestre hacia Taba, en Egipto, para luego intentar conexiones aéreas desde allí o desde El Cairo.

También reconoció la incertidumbre en torno a la reapertura del Aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv, y anticipó que, incluso cuando reanude operaciones, los vuelos serían limitados.