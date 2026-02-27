Minnesota: agentes federales realizan 25 nuevas detenciones por la irrupción en una iglesia durante una protesta contra el ICE

Publicado por Carlos Dominguez 27 de febrero, 2026

Las autoridades federales han realizado 25 detenciones adicionales en relación con una protesta anti‑ICE que tuvo lugar a mediados de enero y que interrumpió un servicio religioso en Cities Church, en St. Paul, Minnesota.

La protesta estalló después de que los activistas supieran que uno de los pastores de la iglesia presuntamente ocupaba un cargo oficial en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los manifestantes irrumpieron en el templo durante un servicio religioso, interrumpiéndolo para denunciar las operaciones del ICE.

El DOJ "defiende a los cristianos"

La fiscal General, Pam Bondi, anunció el viernes que el Departamento de Justicia (DOJ) había desvelado una "acusación que imputa a 30 personas más" por su presunta participación en el incidente. De ellas, "los agentes federales ya habían detenido a 25" hasta la tarde del viernes, y se esperan más arrestos.

"NO PUEDES ATACAR UN LUGAR DE CULTO. Si lo haces, no puedes esconderte de nosotros: te encontraremos, te detendremos y te procesaremos. Este Departamento de Justicia DEFIENDE a los cristianos y a todos los estadounidenses de fe", añadió.

Un ataque coordinado

Los cargos incluyen violaciones de la Freedom of Access to Clinic Entrances (FACE) Act -una ley que también se aplica de forma más amplia para proteger el ejercicio religioso- entre ellas la conspiración para interferir con la libertad religiosa y otros delitos relacionados con los derechos civiles.

En la acusación, que se hizo pública el viernes, se afirma que los agitadores participaron "en un ataque coordinado de estilo toma de control y llevaron a cabo actos de opresión, intimidación, amenazas, interferencia y obstrucción física".

"Como resultado de la conducta de los acusados, el pastor y la congregación se vieron obligados a dar por terminado el servicio religioso; los feligreses huyeron del edificio por temor por su seguridad; otros miembros tomaron medidas para activar un plan de emergencia; y los niños pequeños se quedaron preguntándose, como expresó uno de ellos, si sus padres iban a morir".

39 personas acusadas

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, declaró a Fox News Digital: "Los arrestos de hoy en virtud de la FACE Act, realizados junto a nuestros socios federales, demuestran que este FBI no tolerará a quienes ataquen, intimiden o tengan como objetivo a estadounidenses que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de culto".

"Hasta la fecha, 39 personas han sido acusadas por su papel en el ataque del 18 de enero contra Cities Church —con múltiples detenciones realizadas ya el mes pasado, incluida la de Don Lemon. Gracias a nuestro equipo del FBI en Minneapolis por su extraordinario trabajo, así como a los excelentes socios de HSI y al Departamento de Justicia de la fiscal General Bondi por su incansable búsqueda de justicia", añadió Patel.

El arresto de mayor perfil fue el del expresentador de CNN Don Lemon, a finales de enero. Lemon sostiene que se encontraba allí como periodista, documentando la irrupción de los manifestantes anti‑ICE durante el citado servicio religioso.