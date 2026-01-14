Una encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses apoya más operaciones militares en Venezuela

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de enero, 2026

Una encuesta de Morning Consult reveló este martes que una considerable mayoría de estadounidenses apoya más intervenciones militares en Venezuela cuando se les informa que dicha nación es un centro de narcoterrorismo con fuertes vínculos tanto con el régimen de Irán como con el grupo terrorista Hezbolá. En total, los resultados de dicho sondeo mostraron que el 60 % de los encuestados expresó apoyo a una intervención, mientras que el 40 % restante afirmó que se vería menos dispuesto a tomar dicha acción. De igual forma, la encuesta, la cual fue realizada para el grupo energético Council for a Secure America, reveló que el 66 % de los hispanos residentes en los Estados Unidos también apoyaba una intervención militar contra Venezuela.

El sondeo consultó a 2.202 estadounidenses los días 10 y 11 de enero con la pregunta: “Como quizá sepa, Venezuela es un conocido centro de terrorismo iraní y de Hezbolá, que incluye producción militar de drones y narcoterrorismo. ¿Esto lo hace más o menos propenso a apoyar una intervención estadounidense en Venezuela?”. De los encuestados, el 66 % de los hombres respaldó el escenario de nuevas intervenciones militares, al igual que el 54 % de las mujeres y el 64 % de los blancos. Por otra parte, el 57 % de los afroamericanos encuestados se posicionó en contra.

En la encuesta, también se les preguntó a los participantes si estaban o no de acuerdo con la afirmación: “Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su industria energética en gran medida no logra producir petróleo. Con la ayuda de la industria energética estadounidense, Venezuela puede convertirse en un líder mundial en producción de energía, proporcionando prosperidad a los venezolanos y ayudando a reducir la influencia global del petróleo de Medio Oriente”. Según el sondeo, aproximadamente el 45 % de los encuestados dijo estar de acuerdo en que los productores energéticos estadounidenses podrían impulsar la producción petrolera, mientras que el 37 % no tuvo opinión y el 17 % estuvo en desacuerdo.