Gracias, presidente Trump, por defender con valentía a los pueblos iraní y venezolano, y por apoyar la libertad y la paz

12 de enero, 2026

Durante la última década, el pueblo iraní ha salido a las calles una y otra vez contra una de las dictaduras más arraigadas y brutales del mundo moderno. Desde estudiantes y trabajadores hasta mujeres, minorías y los pobres de las zonas urbanas, los iraníes han inundado las calles exigiendo dignidad, libertad y un Gobierno que los represente en lugar de gobernarlos mediante el miedo.

Estos levantamientos han sido nacionales, sostenidos y extraordinariamente valientes, a menudo llevados a cabo frente a munición real, detenciones masivas, torturas y ejecuciones. Sin embargo, a pesar de la claridad de las demandas del pueblo iraní y de la magnitud de la violencia del régimen, ningún país europeo, ninguna potencia que se autodenomine democrática y ninguna Administración estadounidense que afirme defender la libertad y los derechos humanos ha estado con ellos de manera significativa —hasta ahora.

“Lo que distingue la postura de Trump no es la retórica, sino la determinación”

El presidente Donald J. Trump ha surgido como el primer líder en ponerse de manera decisiva, abierta y valiente del lado del propio pueblo iraní —contra la dictadura, contra la represión y a favor de la libertad genuina, la democracia y la paz.

Lo que distingue la postura de Trump no es la retórica, sino la determinación. Durante años, los líderes occidentales han emitido declaraciones de "preocupación" mientras evitaban cualquier acción que pudiera incomodar sus cálculos diplomáticos o intereses económicos. Trump rompió con esa falta de firmeza. Dejó absolutamente claro que, en Irán, Estados Unidos está con el pueblo iraní oprimido, no con los clérigos gobernantes que han secuestrado el país.

Más importante aún, Trump envió una advertencia directa al régimen iraní: si continúa matando a manifestantes inocentes, él los "rescatará"; Estados Unidos no permanecerá de brazos cruzados. Esto es lo opuesto a un llamado a la guerra; es disuasión al servicio de la paz —una advertencia diseñada para evitar el derramamiento de sangre, señalando a todos los regímenes violentos que las masacres no serán toleradas ni ignoradas.

“Al advertir directamente a los regímenes, asumió el papel que la comunidad internacional se ha negado a desempeñar: defender a los civiles frente a Estados que hacen la guerra contra su propia población”

Esta postura representa una claridad moral ausente desde hace mucho tiempo en la política internacional. En teoría, las Naciones Unidas existen explícitamente para prevenir atrocidades masivas contra civiles mediante principios como la "Responsabilidad de Proteger". En la práctica, la ONU ha fallado repetidamente. Cuando miles de civiles en Irán y Venezuela fueron asesinados en enfrentamientos con regímenes represivos, y miles de civiles en Ucrania e Israel murieron a manos de potencias extranjeras hostiles, la respuesta internacional se limitó a comunicados de prensa y reuniones a puerta cerrada. No se ofreció protección, no se impuso responsabilidad y no se estableció disuasión. Trump, en contraste, ha llenado el vacío dejado por las instituciones internacionales. Al advertir directamente a los regímenes, asumió el papel que la comunidad global se ha negado a desempeñar: defender a los civiles contra Estados que hacen la guerra a su propia población.

Las anteriores administraciones estadounidenses, durante las primeras protestas a nivel nacional, especialmente bajo la Administración Obama, cuando los iraníes buscaban desesperadamente liderazgo moral de Estados Unidos, se preguntaban abiertamente si el presidente Barack Obama estaba con ellos o con los clérigos gobernantes. La respuesta que recibieron fue silencio. La prioridad de la Administración en ese momento era negociar un acuerdo nuclear engañoso y levantar sanciones para permitir el desarrollo nuclear de Irán, incluso si eso significaba pasar por alto el derramamiento de sangre en las calles iraníes. Los derechos humanos fueron subordinados a la diplomacia, y el pueblo iraní fue tratado como un inconveniente en lugar de como actores centrales en su propia lucha por la libertad. Los gobiernos europeos, ansiosos por preservar los lazos comerciales y mantener el compromiso económico mientras ignoraban la represión, siguieron un camino similar. El mensaje para los iraníes fue que los intereses comerciales importaban más que sus vidas.

“Ahora bien, si Europa y otras democracias occidentales realmente creen en la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho, deben demostrarlo cuando tiene un costo, no solo cuando es conveniente”

Trump revirtió ese mensaje. No esperó semanas o meses, ni equilibró sus palabras para apaciguar al régimen iraní. Se puso inmediata y inequívocamente del lado del pueblo iraní desde los primeros días de disturbios. La rapidez importa. Para los manifestantes que arriesgan todo, el apoyo internacional temprano marca la diferencia entre la esperanza y la desesperación. Ningún líder en la historia reciente ha respondido de manera tan directa o contundente al pueblo iraní. Por primera vez, escucharon una voz poderosa desde el exterior diciendo, clara y sin ambigüedades: no están solos.

Ahora bien, si Europa y otras democracias occidentales realmente creen en la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho, deben demostrarlo cuando es costoso, no solo cuando es conveniente. Emitir declaraciones genéricas mientras se mantiene la normalidad comercial con Teherán expone la hipocresía más repulsiva. El pueblo iraní lo ve claramente. Los gobiernos europeos deben decidir si estarán con un pueblo que exige libertad o si seguirán priorizando acuerdos comerciales con un régimen que sobrevive mediante tortura, represión y ejecuciones masivas.

La estrategia de supervivencia del régimen iraní es brutalmente consistente. Cada vez que estallan protestas, responde con fuerza abrumadora. Los servicios de seguridad disparan contra las multitudes, realizan detenciones masivas, extraen confesiones forzadas y utilizan la tortura para infundir miedo. El año 2025 vio el ahorcamiento de más de 1.500 iraníes. El objetivo no es simplemente suprimir una protesta particular, sino aplastar la idea misma de resistencia. Por eso las palabras no son suficientes. Es esencial una disuasión creíble. Una advertencia militar clara —con seguimiento— de que las matanzas masivas desencadenarán consecuencias puede salvar vidas al obligar al régimen a reconsiderar el costo de la violencia. Tal advertencia no escala el conflicto; lo contiene al decir a los regímenes que hay una línea que no pueden cruzar.

“Apoyar el cambio democrático en Irán, Venezuela y otros lugares es una necesidad estratégica para Occidente”

Igualmente refrescante es la respuesta de Trump respecto a las comunicaciones. Una de las herramientas más efectivas de cualquier régimen brutal es su capacidad para cortar internet durante momentos de agitación. Al aislar a sus ciudadanos entre sí y del mundo exterior, estos regímenes crean un entorno en el que los abusos pueden ocurrir sin ser vistos ni cuestionados. El acceso a internet en momentos como estos es un salvavidas. Permite a los manifestantes organizarse, documentar atrocidades y alertar al mundo en tiempo real. Cualquier compromiso serio con la libertad debe incluir esfuerzos concretos para mantener abiertos los canales de comunicación.

Apoyar el cambio democrático en Irán, Venezuela y otros lugares es una necesidad estratégica para Occidente. Muchos regímenes actuales que se presentan como amigos pero son secretamente hostiles a los intereses occidentales —como Qatar, Turquía y Pakistán— apoyan activamente a terroristas, socavan la estabilidad regional y se alinean silenciosamente con otras potencias autoritarias contra las naciones democráticas. Irán, Venezuela, Cuba y Gaza libres y representativos servirían como fuerzas estabilizadoras en Oriente Medio, el hemisferio occidental y más allá. Ayudar a las personas de esos lugares a lograr los gobiernos que buscan es una inversión en la paz y seguridad a largo plazo, no un riesgo para ellas.

La postura de Trump hacia los pueblos iraní y venezolano revela un gran liderazgo en momentos de claridad moral. Al ponerse abiertamente del lado de quienes exigen libertad, al advertir a los regímenes violentos que no maten a sus propios ciudadanos y al negarse a esconderse detrás de un lenguaje diplomático vacío, demuestra el coraje que todos los demás han carecido. Esto es lo que significa ser un verdadero defensor de la paz —no alguien que solo habla de ella, sino alguien que actúa para prevenir la injusticia y el derramamiento de sangre. Por eso, el pueblo iraní y venezolano ha sido escuchado: la historia tomará nota.

Gracias, presidente Trump, por estar con los oprimidos, por elegir a las personas por encima de los tiranos y por recordarle al mundo que la paz no se logra con silencio ante el mal, sino con valentía en defensa de la libertad individual. Que los pueblos iraní, venezolano, gazatí y cubano —y otros retenidos como rehenes por líderes despiadados— logren su tan anhelado sueño de libertad, democracia y paz. Dios lo bendiga, presidente Trump.

El Dr. Majid Rafizadeh, politólogo, analista formado en Harvard y miembro de la junta editorial de Harvard International Review

© Gatestone Institute