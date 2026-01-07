Algunos republicanos ya presionan por elecciones libres en Venezuela y advierten su desconfianza por Delcy Rodríguez

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 6 de enero, 2026

Mientras los altos funcionarios de la Administración Trump han recalcado la imposibilidad de llevar adelante comicios en Venezuela en un corto período de tiempo, algunos representantes y altas figuras republicanas han alertado sobre la necesidad de que la transición hacia una democracia sea rápida y efectiva, para que los venezolanos puedan elegir, nuevamente, a sus gobernantes de manera libre y sin restricciones, con el apoyo de Estados Unidos.

Algunos de ellos, incluso, han advertido al presidente Donald Trump sobre Delcy Rodríguez, líder de facto de Venezuela, quien es una jerarca del chavismo con un extenso historial de corrupción y violaciones de derechos humanos que pesa sobre sus hombros.

El representante Carlos Giménez, de la Florida, fue uno de los que advirtieron sobre las tácticas antiguas del régimen chavista para ganar tiempo, burlarse de EEUU y permanecer en el poder.

Giménez, principalmente, señaló que la transición “no pueden ser años, se los digo ahora mismo”.

“Esto es lo que hacen estos regímenes: simplemente negocian para ganar tiempo, tratan de agotarte hasta que se debilita tu voluntad. Así que no puede ser — estoy hablando de meses, no estoy hablando de años”, dijo el representante, citado por Fox News.

“Ahora, el número de meses, no sé exactamente cuál sería, pero desde luego no años”, agregó. “Y la gente dentro de Venezuela necesita ver que los cambios están ocurriendo bastante rápido. La gente aquí, que vive en la diáspora, también necesita verlo”.

González dijo que respalda a la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien es cercana al secretario de Estado, Marco Rubio, y a múltiples congresistas, senadores y líderes republicanos de la Florida. El representante también coincidió con el presidente Trump en la conclusión de que Venezuela debe ser estabilidad antes de celebrar unas elecciones. Asimismo, consideró que Machado ganaría unas elecciones con condiciones.

“Creo que el presidente está diciendo —y con cierta razón— que en este momento nadie en la oposición tiene el aparato de seguridad necesario para mantener el orden en el país. Así que hay que lidiar con lo que se tiene ahora mismo”, dijo. “No me gusta, pero es la realidad. Pero sí creo que, al final, si tuviera que apostar ahora mismo, sí, creo que ella ganaría”.

Junto a González, sus colegas cubanoamericanos del Congreso Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar se unieron a su escepticismo por Rodríguez, a quien consideran “ilegítima” para liderar la transición en Venezuela.

“La señora Delcy Rodríguez dijo hace algunas horas que Maduro era el presidente legítimo de Venezuela y que Estados Unidos lo tenía que liberar. Ya ahí está mostrando sus colores”, dijo Salazar. "No se pueden ir los Estados Unidos y dejar a cualquiera de estos bandidos, porque es como la historia de Alí Babá y los 40 ladrones. No vas a poner al ladrón número 25".

Asimismo, Díaz-Balart afirmó con firmeza que María Corina Machado tiene lo necesario para ser la próxima presidente de Venezuela.

“Tendrá que haber un período de transición”, dijo el republicano a CBS News, quien agregó que, en última instancia, “el objetivo debe ser que haya elecciones para que el pueblo venezolano pueda tomar la decisión sobre quién quiere que dirija el gobierno”.

While much of ousted Venezuelan leader Nicolás Maduro’s inner circle remain in their posts after his capture, Rep. Mario Díaz-Balart (R-FL) argues “there's going to have to be a period of transition,” but ultimately, “the goal should be for elections so that the Venezuelan people… pic.twitter.com/YlVRrmA8H2 — CBS News (@CBSNews) January 5, 2026

También en la Florida, el senador Rick Scott fue claro en su respaldo a María Corina Machado y sus dudas sobre Delcy Rodríguez, a quien le pidió la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela, incluyendo los estadounidenses aún retenidos.

“Acabo de hablar por teléfono con @MariaCorinaYA. Está sumamente agradecida por la audaz acción de @POTUS para exigir responsabilidades a Maduro y sus secuaces y trabajar para restaurar la libertad y la democracia en Venezuela. ¡Ahora debemos sacar a los presos políticos, incluidos los estadounidenses, de casa y poner fin a la represión del régimen de una vez por todas!”.

I just got off the phone with @MariaCorinaYA. She’s extremely grateful for @POTUS’ bold action to hold Maduro and his thugs accountable and work to restore freedom and democracy in Venezuela.



Now we must get the political prisoners, including Americans, home and end the… pic.twitter.com/ebfA0LJoSP — Rick Scott (@SenRickScott) January 6, 2026

Fuera de la Florida, otra figura republicana que mostró escepticismo por Delcy Rodríguez es Rudy Giuliani, abogado y exalcalde de Nueva York, muy cercano al presidente Trump.

“¡NO PIERDAS TIEMPO, CORTA LA CABEZA ENTERA DE LA SERPIENTE! Cuanto antes destituyan a Delcy Rodríguez, mejor”, dijo Giuliani en su cuenta en ‘X’. “Fue inteligente dejarla ayudar a ‘delatar’ a su jefe, pero ella es parte integral del régimen corrupto y homicida de Chávez-Maduro. Cuanto antes se derroque a ella y a su régimen comunista y homicida, más probable será que evitemos un error histórico recurrente de la inteligencia estadounidense”.

DON’T WASTE TIME, CUT OFF THE ENTIRE HEAD OF THE SNAKE!



The sooner Delcy Rodriguez is removed the better.



It was smart to let her help “rat out” her boss, but she is an integral part of the Chavez-Maduro corrupt, homicidal regime.



The sooner she and her communist, homicidal… — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) January 5, 2026

Finalmente, en el podcast de Donald Trump Jr. estuvo como invitado Erik Prince, fundador de la firma de seguridad Blackwater y otra persona cercana al presidente Trump y su equipo.

Un fragmento del programa fue subido en ‘X’ por el propio Trump Jr., allí se ve a Prince y al hijo del presidente conversando sobre la transición en Venezuela y la celebración de unas potenciales elecciones. Prince le dijo a Trump Jr. que cree que la Administración Trump pondrá presión para un cronograma electoral en el futuro y aseguró que Machado tiene un rol que jugar allí.

“Es la mujer más valiente de toda Venezuela. Realmente merece ser presidenta o tener algún rol ejecutivo significativo, porque es ella quien ganó el Premio Nobel por hacer campaña incansablemente por la libertad en Venezuela”, sentenció Prince.