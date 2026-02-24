Diplomacia en acción: Rubio se reúne con los líderes caribeños en una cita histórica de CARICOM

Publicado por Diane Hernández 24 de febrero, 2026

El secretario de Estado Marco Rubio tiene previsto viajar esta semana al Caribe para participar en la 50ª reunión ordinaria de la Conference of Heads of Government de la Caribbean Community (CARICOM), que se celebrará en San Cristóbal y Nieves desde este 24 hasta el 27 de febrero de 2026, confirmaron fuentes oficiales.

Rubio, que representará a Estados Unidos ante los líderes de los 15 Estados miembros de la CARICOM, tiene previsto mantener encuentros con jefes de gobierno y altos funcionarios caribeños para abordar prioridades compartidas como la seguridad regional, la cooperación contra la inmigración ilegal y el tráfico ilícito, así como el crecimiento económico, la salud y la seguridad energética en toda la región.

El compromiso de Washington con la prosperidad en el hemisferio occidental

Según el comunicado del Departamento de Estado, el objetivo de la visita es reafirmar el compromiso de Washington de trabajar estrechamente con los países caribeños para fortalecer la estabilidad y la prosperidad en el hemisferio occidental, en medio de un contexto geopolítico que ha visto un aumento de la atención de EEUU en la región tras recientes acontecimientos en Venezuela y Cuba.

La cumbre de la CARICOM -una organización intergubernamental creada para promover la cooperación entre sus miembros en asuntos económicos, políticos y sociales- también reunirá a más de 200 delegados y servirá como foro para discutir temas como seguridad sanitaria, energía, desarrollo sostenible y relaciones exteriores en un contexto global cada vez más desafiante.