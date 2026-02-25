Trump proclama “la era dorada de Estados Unidos” en un histórico Discurso del Estado de la Unión

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump ofreció este martes el primer discurso del Estado de la Unión de su segundo mandato, en el que detalló con entusiasmo la mejoría económica que el país ha experimentado desde su vuelta a la Casa Blanca, así como también los logros de su administración y varios de los retos que tendrá que enfrentar, a nivel doméstico como internacional. El mandatario republicano apareció ante el Congreso luciendo su elegante traje azul, poco después del ingreso de los miembros de todo su gabinete. Tras estrechar las manos de varios de los asistentes, el presidente dio inicio a un histórico discurso que se convirtió en el más largo de la historia, superando el del expresidente demócrata Bill Clinton en el año 2000.

“Nuestra nación ha vuelto, más grande, más próspera y más fuerte que nunca. Vamos a estar mejor, y mejor, y mejor. Esta es la era dorada de Estados Unidos”, dijo Trump en sus palabras, para luego asegurar que el país ha experimentado durante su segundo mandato una transformación sin precedentes. “Hemos logrado una transformación como nadie ha visto antes. Hoy la frontera está segura, nuestro espíritu está restaurado, la inflación está cayendo en picada, los ingresos están aumentando rápidamente, la economía rugiente está rugiendo como nunca antes y nuestros enemigos están asustados. Estados Unidos vuelve a ser respetado, quizás como nunca antes”, comentó.

Economía e inmigración

Sobre el tema económico, el mandatario republicano destacó los logros que ha alcanzado su administración al revertir lo que calificó como “la peor inflación de la historia del país”, que heredó de la administración del expresidente demócrata Joe Biden. Trump señaló que su gobierno ha logrado reducir la inflación a su nivel más bajo en más de cinco años y destacó que en el último año logró asegurar trillones de dólares en inversiones. “La administración Biden y sus aliados en el Congreso nos dieron la peor inflación en la historia de nuestro país. Pero en 12 meses mi administración ha reducido la inflación al nivel más bajo en más de cinco años, y en los últimos tres meses de 2025 bajó al 1,7 %. […] En cuatro largos años, la administración anterior consiguió menos de 1 billón de dólares en nueva inversión en Estados Unidos... En 12 meses, aseguré compromisos por más de 18 billones de dólares que están llegando desde todas partes del mundo”, dijo Trump.

El presidente también resaltó la manera en que varios sectores importantes de la economía, como el precio de la gasolina, han mejorado durante su presidencia en comparación con la administración Biden, e incluso destacó el incremento en la producción petrolera gracias al petróleo recibido de Venezuela. “La producción petrolera estadounidense ha aumentado en más de 600.000 barriles por día, y acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio Venezuela más de 80 millones de barriles de petróleo”, destacó.

Sobre el tema migratorio, el líder conservador presumió de eficiencia al asegurar: “Ahora tenemos la frontera más fuerte y segura en la historia de Estados Unidos, por mucho. En los últimos nueve meses, cero inmigrantes ilegales han sido admitidos en Estados Unidos, pero siempre permitiremos que las personas entren legalmente, personas que amen a nuestro país y trabajen duro para mantenerlo. El flujo de fentanilo mortal a través de nuestra frontera ha disminuido en un récord del 56 % en un año.”

Reducción de costos y arremetida contra los gigantes tecnológicos

En materia de salud, Trump reiteró su afirmación de que logró lo que otros presidentes no pudieron al reducir los costos de los medicamentos recetados a través de su nueva plataforma TrumpRx.gov y su política de “Nación Más Favorecida”, al señalar: “Los estadounidenses, que durante décadas han pagado con diferencia los precios más altos de cualquier nación en el mundo por medicamentos recetados, ahora pagarán el precio más bajo en cualquier lugar del mundo por medicamentos en cualquier parte, el precio más bajo. […] Quiero detener todos los pagos a las grandes compañías de seguros y, en su lugar, entregar ese dinero directamente a la gente, para que puedan comprar su propia atención médica, que será una mejor atención médica a un costo menor”.

Minutos más tarde, el mandatario republicano afirmó que las grandes empresas tecnológicas tienen la obligación de generar su propia energía ante la preocupación por el impacto que los centros de datos podrían tener en los precios de la electricidad. “Esta noche, me complace anunciar que he negociado el nuevo Compromiso de Protección al Contribuyente de Tarifas. Estamos diciéndoles a las principales empresas tecnológicas que tienen la obligación de proveer sus propias necesidades energéticas — para que los precios de nadie suban y, en muchos casos, los precios bajen para la comunidad, sustancialmente”, señaló.

Sobre Irán y Venezuela

En el plano internacional, Trump aseguró haber culminado diez guerras a lo largo y ancho del mundo en los primeros 10 meses de esta segunda administración, reivindicando su lema de “Paz a través de la fuerza”. Luego, Trump se pronunció sobre las actuales tensiones con Irán, asegurando que, si bien prefería resolverlo todo a través de una vía pacífica, no descartaba el uso de la fuerza. “Mi preferencia es resolver este problema a través de la diplomacia, pero hay algo seguro: NUNCA permitiré que el patrocinador número uno del terrorismo en el mundo, que lo es por mucho, tenga un arma nuclear”, comentó Trump.

Poco después de rememorar la operación llevada a cabo el año pasado, en la que fuerzas estadounidenses bombardearon las instalaciones nucleares del país persa, Trump hizo mención a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, asegurando que se trató de una impresionante acción militar. “Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sobrepasaron todas las defensas y derrotaron por completo al enemigo… para poner fin al régimen del dictador fuera de la ley Nicolás Maduro y llevarlo ante la justicia estadounidense. Esta fue una victoria absolutamente colosal para la seguridad de Estados Unidos, y también abre un nuevo y brillante comienzo para el pueblo de Venezuela”, dijo el presidente.

Tras dichas palabras, uno de los momentos más sorprendentes del evento tuvo lugar cuando, luego de explicar que actualmente su administración se encontraba trabajando con el régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela, Trump dio la bienvenida al líder opositor venezolano Enrique Márquez, quien fue uno de los presos políticos recientemente excarcelados. El instante fue tan inesperado como emotivo, al reencontrarse Márquez con varios de sus familiares en pleno discurso del Estado de la Unión.

Al final de su discurso, Trump elogió el espíritu luchador de los Estados Unidos, aseguró un futuro prometedor para el país y afirmó: “La revolución que comenzó 1776 no ha terminado. Aún continúa, ya que la llama de la libertad y la independencia se mantiene viva en el corazón de cada patriota estadounidense”.