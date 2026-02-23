La Justicia bloquea la publicación del informe final sobre el caso de los documentos clasificados de Trump

Publicado por Carlos Dominguez | AFP 23 de febrero, 2026

Una jueza federal bloqueó de manera permanente la publicación de un informe del exfiscal especial Jack Smith sobre el presunto manejo indebido de documentos gubernamentales clasificados por parte de Donald Trump.

Este lunes, la jueza de distrito Aileen Cannon aceptó una moción presentada por el presidente y dos coacusados para impedir la divulgación pública del informe de investigación de Smith sobre el caso de los documentos clasificados, alegando que sería injusto publicar pruebas recopiladas por los fiscales en un proceso en el que no se había emitido ningún veredicto de culpabilidad.

"La divulgación de material de investigación no público… contravendría nociones básicas de equidad y justicia", escribió Cannon. "Los antiguos acusados en este caso, como cualquier otro acusado en una situación similar, siguen gozando de la presunción de inocencia".

"La corte se esfuerza por encontrar una situación en la que un exfiscal especial haya publicado un informe después de presentar cargos penales que no derivaron en un fallo de culpabilidad", añadió.

La orden de Cannon marca el cierre del caso y confirma que el público no conocerá lo que reveló la investigación sobre el presidente.

El caso de los documentos clasificados

Aileen Cannon, designada por Trump, desestimó el caso de los documentos en su contra en julio de 2024, al dictaminar que Smith había sido nombrado de forma ilegal. No obstante, el Departamento de Justicia (DOJ) apeló la decisión de la jueza, pero abandonó el caso después de que Trump ganara las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

Smith acusó a Trump de ocultar documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, después de dejar la Casa Blanca en enero de 2021, y de obstaculizar los esfuerzos para recuperarlos. Axios reveló que la acusación en el caso señalaba que Trump estuvo "personalmente involucrado" en el proceso de empaquetar y trasladar cajas, que fueron presuntamente almacenadas en varios lugares de la propiedad del mandatario.

El presidente negó dichas acusaciones.