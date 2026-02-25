Argentina: la actividad económica creció 4,4% en 2025, su mejor marca en treinta años

Publicado por Víctor Mendoza 24 de febrero, 2026

La actividad económica de Javier Milei en Argentina arrojó en 2025 su mejor marca en treinta años. Así lo encontró el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Según este indicador, en diciembre de 2025 la actividad económica creció en un 1,8%, llegando así al 4,4% anual.

Aunque los datos del EMAE son provisorios, y habrá que esperar hasta marzo para la publicación del informe final, se trata del mejor registro desde 1993, cuando se comenzó a medir la actividad económica de esta manera.

"ARGENTINA AVANZA. A los profetas del caos este dato no les va a gustar. Además, al observar la serie queda en claro que el 'riesgo kuka' (una expresión que hace referencia al riesgo de que vuelva a gobernar el kirchnerismo) no sólo produjo daño en lo financiero sino también en lo real. Si no hubiera sido por su intención de destruir todo hubiéramos crecido 7%", celebró el presidente Milei en su cuenta de X.

"Con relación a igual mes de 2024, once de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en diciembre, entre los que se destaca agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2% interanual) impulsada principalmente por el fuerte crecimiento en la producción de trigo", añadió el ministro de Economía local, Luis Caputo.

Como mencionó el ministro Caputo, el sector con mayor crecimiento fue el de “agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, que registró una recuperación del 6,5% en el total de 2025. Otro fue el de “explotación de minas y canteras", que creció durante todo 2025 y cerró el año con un 8% en total.

En contraste, cuatro sectores mostraron retrocesos en la comparación interanual: la industria manufacturera y el comercio mayorista, minorista y de reparaciones.

Milei se encuentra en las puertas de aprobar su ansiada reforma laboral. La legislación que promete "modernizar" el mercado de trabajo en Argentina se encuentra a un paso de llegar al escritorio del presidente y solo falta la aprobación de la Cámara de Diputados.