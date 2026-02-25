El encuestador Andrés Guilarte sobre la popularidad de Trump: “Los actuales índices de aprobación no son los que querría el presidente”

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de febrero, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al encuestador y analista político Andrés Guilarte, con quien conversó sobre los últimos índices de aprobación del presidente Donald Trump, comparándolo con mandatarios previos tras el primer año de su administración.

“Los actuales índices de aprobación no son los que querría el presidente. Una encuesta del IPSOS con el Washington Post lo muestra con un 39% de aprobación a nivel nacional entre todos los partidos. Obviamente con los republicanos siempre está por encima del 50% pero con los independientes está en el 27%, y esto importa para las elecciones, que son muy pronto. También tiene un problema en el tema de la economía y la inmigración, ya que el 58% dicen que desaprueban la forma en que ha manejado la inmigración y el 57% desaprueba su manejo de la economía”, dijo Guilarte.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.