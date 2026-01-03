María Corina Machado: "Llegó la HORA DE LA LIBERTAD!"

Publicado por Carlos Dominguez 3 de enero, 2026

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, publicó un comunicado tras la operación militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Machado aseguró que llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país, asegurando que lo que tenía que pasar está pasando.

"Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", declaró la líder opositora.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz también expresó que que esta es la hora de los ciudadanos y de los que arriesgaron todo por la democracia el 28 de julio. "Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran".