Trump recibe al equipo masculino de hockey de EEUU en la Casa Blanca mientras el seleccionado femenino se desmarca de la invitación

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al equipo masculino de hockey sobre hielo tras su victoria ante Canadá en la final olímpica. La visita incluyó un recorrido por la sede presidencial y una fotografía oficial en la Oficina Oval, horas antes del discurso sobre el Estado de la Unión.

El equipo viajó desde Miami hasta la Base Conjunta Andrews, en Maryland, a bordo de un avión C-32 de la Fuerza Aérea asignado al Ala de Transporte Aéreo 89, según informó la institución en un comunicado. Desde allí se trasladaron a la Casa Blanca para el encuentro con el mandatario.

La invitación se produjo después de una llamada telefónica de Trump tras la obtención del oro olímpico. De acuerdo con declaraciones públicas, el presidente extendió la invitación a todo el plantel para asistir también a su discurso ante el Congreso.

Videos difundidos por funcionarios de la administración mostraron a los jugadores durante la visita y alineados junto al presidente para la fotografía oficial. Según reportes, cinco integrantes del equipo masculino no participaron del acto.

El equipo femenino de hockey sobre hielo, que también obtuvo la medalla de oro en Milán 2026, fue igualmente invitado a la Casa Blanca, pero declinó asistir. En un comunicado, indicaron que las jugadoras tenían otros compromisos previamente programados tras los Juegos Olímpicos.

“Estamos sinceramente agradecidos por la invitación extendida a nuestro equipo femenino de hockey de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro, y valoramos profundamente el reconocimiento a su logro extraordinario”, dijo una portavoz del combinado nacional. “Debido al momento en que se realiza y a compromisos académicos y profesionales previamente programados tras los Juegos, las atletas no pueden participar”.

Durante la conversación telefónica con el equipo masculino, Trump bromeó con que “probablemente sería sometido a un juicio político” si no extendía la misma invitación al conjunto femenino.