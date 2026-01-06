Encuesta: América Latina celebra la captura de Nicolás Maduro

Publicado por Joaquín Núñez 6 de enero, 2026

Nueve países de América Latina están a favor de la captura de Nicolás Maduro. Así lo encontró una encuesta realizada por Altica Research entre el 3 y el 4 de enero, en diversos países de la región. Costa Rica, Chile y Colombia fueron los que más celebraron la detención del ahora exdictador venezolano.

En la madrugada del sábado 3 de enero, la Administración Trump llevó a cabo la 'Operación Resolución Absoluta', la cual finalizó con la detención de Maduro en Caracas y su posterior arribo a Nueva York, donde será juzgado junto a su esposa, Cilia Flores.

La noticia provocó diversas celebraciones de ciudadanos venezolanos en las principales ciudades del continente, dado que se estima que casi ocho millones han emigrado en los últimos diez años, debido al régimen de Maduro.

En este contexto, Altica Research decidió medir cuán popular es la captura de Maduro en nueve países de la región: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. La pregunta fue para todos la misma, "¿está usted a favor o en contra de la detención de Nicolás Maduro realizada por Estados Unidos?".

Los resultados mostraron que en todos los países el favor fue más alto que el en contra, con Costa Rica (87%) Chile (78%) y Colombia (77%) liderando el ranking. Más abajo quedaron Panamá (76%), Perú (74%) y Argentina (61%).

Los países con más alto índice de rechazo fueron México (42%), Ecuador (36%) y Uruguay (33%).

¿Es Maduro el líder de un cártel de narcotráfico?

Otra de las preguntas realizadas por Altica Research fue si los ciudadanos de estos países creen que Maduro es efectivamente el líder de un cártel de narcotráfico, en este caso el Cártel de los Soles.

Al igual que en la primera pregunta, todos los países coincidieron en que las acusaciones son verdaderas. Nuevamente aunque en distinto orden, Chile, Costa Rica y Colombia fueron los primeros posicionados. El 75% de los chilenos, el 73% de los costarricenses y el 70% de los colombianos creen que Maduro es efectivamente un líder de narcotráfico.

Del otro lado, el 41% de los ecuatorianos, el 39% de los mexicanos y el 28% de los argentinos juzgan las acusaciones como falsas.

¿Quién debería asumir el Gobierno en Venezuela?

El sondeo también preguntó quién debería hacerse cargo de la autoridad en Venezuela. Aquí, América Latina prefirió una solución interna a una extranjera, puesto que en todos los países ganó la opción de "la oposición venezolana". Las otras opciones eran el chavismo u oficialismo, y "una autoridad de los Estados Unidos".

El país donde más fuerza tuvo el chavismo fue Ecuador, con un 26%, seguido por Argentina (18%) y México (17%). A su vez, la opción de la autoridad estadounidense fue fuerte en Perú (27%), Costa Rica (22%) y Colombia (21%).