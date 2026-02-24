La Guardia Costera reintegró a 56 miembros que habían sido despedidos por no vacunarse contra el Covid-19

Publicado por Joaquín Núñez 24 de febrero, 2026

La Guardia Costera reincorporó a 56 miembros que habían sido despedidos tras no vacunarse contra el Covid-19. Así lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desde donde criticaron a la Administración Biden por los mandatos de vacunación y subrayaron que los miembros reincorporados también recibirían un pago retroactivo.

Los mandatos de vacunación fueron implementados en diferentes agencias en 2021 por el entonces presidente Joe Biden y el entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin. Si bien fueron rescindidos a mediados de 2023, muchos trabajadores y agentes que optaron por no vacunarse ya habían sido desvinculados.

Poco después de volver a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14184, que hizo posible la reincorporación de los miembros del servicio que fueron dados de baja por negarse a la vacuna.

Meses después, un panel de tres miembros de la Junta de Corrección de Registros Militares de la Guardia Costera votó a favor de la recomendación de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de volver a incorporar a los mencionados 56 miembros, con sus respectivos pagos retroactivos a partir de su fecha de baja.

"56 miembros de la Guardia Costera de los Estados Unidos que fueron expulsados del servicio por la vacuna contra la COVID-19 finalmente han sido reintegrados con el pago de los salarios atrasados, lo que supone una victoria para la libertad religiosa, personal y médica de todos los estadounidenses, tanto dentro como fuera del ejército. Las obligaciones de vacunación impuestas por la última administración eran inconstitucionales, antiamericanas y una grave violación de la libertad personal. No era forma de tratar a los hombres y mujeres que lo arriesgan todo para mantener la seguridad de nuestro país", expresó la secretaria Noem en un comunicado.

La Guardia Costera es la rama más pequeña de las Fuerzas Armadas y está bajo la órbita del DHS.

"El presidente Trump está corrigiendo estos errores y reincorporando al servicio a los miembros que fueron expulsados injustamente. La decisión de reincorporar a estos miembros de la Guardia Costera es un gran paso en la dirección correcta", añadió la funcionaria.

Además, la decisión implica que el historial militar de los involucrados ya no mostrará una interrupción en el servicio y tendrán derecho a rango y antigüedad.