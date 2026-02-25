Los demócratas vuelven a bloquear los fondos para el DHS en el Senado en medio del cierre parcial

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de febrero, 2026

Los demócratas del Senado volvieron a frenar este martes un proyecto de ley para financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en medio de un cierre parcial del gobierno federal que ya transita su segunda semana.

La votación, de 50 a 45, volvió a ser marcadamente partidista y no alcanzó los 60 apoyos necesarios para avanzar con la iniciativa aprobada previamente por la Cámara de Representantes. Se trató de la primera acción formal del Senado sobre los fondos del DHS desde que comenzó el cierre parcial el 14 de febrero.

La falta de un acuerdo para los fondos mantiene paralizadas partes del departamento y afecta especialmente a agencias no vinculadas directamente con inmigración, como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Guardia Costera.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt indicó que el presidente Donald Trump abordaría el tema durante su discurso sobre el Estado de la Unión, con un llamado a los demócratas para que permitan la reapertura del departamento. Sin embargo, las conversaciones entre ambas partes parecen estancadas tras el regreso de los legisladores a Washington luego de un receso de una semana.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, sostuvo ante la prensa que, por el momento, no hay negociaciones sustanciales en marcha. Según afirmó, los intercambios entre ambas partes no han producido cambios concretos en la propuesta legislativa.

Asimismo, no hay reuniones programadas entre los líderes del Congreso y el presidente para destrabar la disputa presupuestaria. De acuerdo con personas al tanto de las conversaciones privadas, no se prevé que se alcance un acuerdo esta semana, según Politico.

Los demócratas han condicionado su apoyo a la financiación del DHS a la inclusión de modificaciones en las políticas de control migratorio impulsadas por la Administración Trump. El reclamo se intensificó tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis durante operativos federales del ICE que levantaron revuelo a nivel nacional.

Entre las propuestas planteadas por el bloque demócrata figuran la prohibición del uso de máscaras por parte de agentes del ICE, la exigencia de órdenes judiciales para registrar propiedades privadas y la creación de mecanismos independientes para investigar posibles irregularidades en la actuación de los agentes.

Aunque el cierre parcial impacta al DHS, las agencias encargadas de la aplicación de políticas migratorias cuentan con recursos asignados a través de un amplio paquete legislativo aprobado por los republicanos el año pasado sin respaldo demócrata.

La última contraoferta demócrata fue enviada a la Casa Blanca la semana pasada. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, señaló que las conversaciones continúan de manera informal, con intercambios entre las partes en busca de un punto de acuerdo.