Miami define su futuro político: segunda vuelta histórica y elecciones especiales en Florida

Un centro de votación de la comunidad de Miami (Archivo) AFP.

Aunque 2025 es un año de menor actividad electoral general en Florida, el estado ha vivido numerosas elecciones especiales para cubrir vacantes causadas por nombramientos, fallecimientos o nuevos proyectos políticos.

Varias de esas vacantes surgieron porque legisladores estatales aceptaron puestos en el gabinete tras el regreso de Donald Trump al poder, o bien dejaron sus cargos para postularse a otros puestos. El resultado ha sido un juego de sillas -entre Cámara y Senado estatal, y también en esferas locales- que mantiene a Florida políticamente activa.

¿Qué se decide este martes 9 de diciembre?

Este martes 9 de diciembre de 2025 se celebran al menos dos elecciones especiales de alcance estatal, además de una crucial elección local en la ciudad de Miami.

Distrito 11 del Senado de Florida (Florida Senate District 11) para reemplazar a Blaise Ingoglia, que dejó su asiento tras ser nombrado director financiero del estado.

A continuación, lo esencial de cada contienda.

Senado Distrito 11: vacante por ascenso de Ingoglia

El escaño del Distrito 11 -que abarca los condados de Hernando, Sumter, Citrus y parte noroeste de Pasco- quedó vacante cuando Blaise Ingoglia fue nombrado director financiero (Chief Financial Officer) del estado a mediados de 2025.

En la primarias republicanas celebradas el 30 de septiembre, Ralph Massullo Jr. (médico de Lecanto y ex representante estatal) logró una victoria aplastante sobre su rival interno -con porcentajes cercanos al 78-81 % en los distintos condados del distrito-.

Su adversario demócrata en la general de este 9 de diciembre será Ash Marwah, un ingeniero jubilado y empresario residente en The Villages.

Cámara de Representantes Distrito 90: una vacante por fallecimiento

El Distrito 90 de la Cámara de Florida -que incluye partes de Palm Beach County, como zonas de Delray Beach, Boynton Beach y alrededores- se quedó sin representante tras la muerte de Joseph Casello el 18 de julio de 2025.

Para llenar ese escaño, la elección especial de este 9 de diciembre enfrentará a:

Rob Long (demócrata), comisionado de Delray Beach.

Maria Zack (republicana), empresaria y activista.

Karen Yeh (independiente/sin afiliación partidista), empresaria local.

El ganador ocupará la banca hasta la próxima elección regular.

Miami elige nuevo alcalde: segunda vuelta muy observada y de alta tensión

En Miami, tras una primera ronda el 4 de noviembre con 13 candidatos, nadie obtuvo más del 50 % de los votos. Los dos aspirantes que pasaron a la segunda vuelta son: Eileen Higgins (D), una ex comisionada del condado Miami-Dade, que obtuvo aproximadamente el 36% de los votos en la primera vuelta y Emilio T. González (R), el ex administrador municipal de Miami, con cerca del 19–20% de los sufragios.

Esto es lo que necesita saber sobre los candidatos y sus planes para Miami Eileen Higgins , ex comisionada del condado de Miami-Dade, centra su campaña en restaurar la confianza pública mediante un liderazgo más colaborativo. Sus prioridades incluyen vivienda asequible usando terrenos municipales , una revisión del presupuesto que considera inflado y medidas contra inundaciones como pavimentos permeables y más parques drenantes.

Propone ampliar la Comisión de Miami de cinco a nueve miembros para mejorar la representación y se compromete a ser alcaldesa a tiempo completo, además de reemplazar al administrador de la ciudad. Ha criticado las recientes medidas migratorias como "inhumanas" y enfatiza la necesidad de un gobierno más ético y transparente.



Emilio González, coronel retirado y ex administrador municipal, se presenta como un gestor experimentado que quiere corregir fallas estructurales del gobierno . Su enfoque principal es reformar el sistema de permisos , que considera disfuncional. En vivienda sostiene que el concepto de "asequible" está distorsionado y pide un enfoque más realista que beneficie a trabajadores esenciales. Se opone a ampliar la Comisión , apostando por "mejores comisionados, no más".



Propone además medidas fuertes contra inundaciones, usando parques como depósitos de agua, y afirma que la ciudad puede absorber un impacto fiscal de 100 millones de dólares si avanza una reforma tributaria estatal. También reemplazaría al administrador municipal y dice querer 'devolver a Miami a la grandeza'.

La segunda vuelta tendrá lugar este martes 9 de diciembre de 2025. Las urnas abrirán de 7:00 am a 7:00 pm. Para consultar la participación electoral no oficial (votación anticipada) hasta el momento, haga clic aquí.

Este enfrentamiento ha terminado por reflejar -aunque la contienda sea oficialmente no partidista- una lucha simbólica entre partidos: Emilio González cuenta con respaldo público del presidente Trump y del aparato republicano estatal; Higgins, por su parte, tiene el apoyo de figuras demócratas nacionales y del electorado demócrata local.

Una victoria de Higgins marcaría un hito: sería la primera alcaldesa demócrata de Miami en casi 30 años, así como la primera mujer y la primera persona no hispana en asumir ese cargo en una ciudad mayoritariamente hispana.

Una ciudad al límite: los grandes desafíos urbanos y climáticos de Miami Con cerca de 500.000 residentes, Miami se posiciona como una de las ciudades más densamente pobladas de Estados Unidos. Su combinación de tamaño compacto, crecimiento acelerado y fuerte atractivo internacional ha generado una presión constante sobre la vivienda, el transporte y los servicios públicos, cuya demanda supera con frecuencia la disponibilidad de tierra y la capacidad de la infraestructura actual.



Además, como ciudad costera, Miami está en la primera línea de algunos de los desafíos climáticos más serios del país. Las inundaciones recurrentes, el aumento del nivel del mar, los episodios de calor extremo, la infraestructura envejecida y los altos costos de vivienda conforman un panorama complejo que exige decisiones estratégicas.



Lograr un equilibrio entre crecimiento urbano y resiliencia climática se ha convertido en una prioridad ineludible: las políticas de desarrollo, zonificación, transporte y adaptación que se implementen hoy moldearán la ciudad que Miami será en las próximas décadas.

2025 en Florida: más allá de lo habitual

Este ciclo electoral especial forma parte de un patrón más amplio en 2025. Tal como muestra un panorama compilado de elecciones: varias vacantes han sido generadas por nombramientos al gabinete, muertes o renuncias para buscar otros cargos.

Por ejemplo, los distritos estatales 3 y 32 de la Cámara, y el Senado Distrito 19, tuvieron elecciones especiales en junio; otros distritos han sido reconfigurados.

Esto convierte a 2025 en un año poco común: aunque no hay elecciones generales para gobernador o presidente, las sustituciones múltiples han mantenido a Florida en una dinámica política muy activa.

Dos preguntas frecuentes sobre altos cargos políticos en Florida ¿Habrá una elección especial para reemplazar al exsenador Marco Rubio?

No antes del 3 de noviembre de 2026. Rubio dejó su escaño para asumir el cargo de secretario de Estado en la Administración de Donald Trump. Hasta entonces, el gobernador Ron DeSantis designó de forma provisional a la fiscal general Ashley Moody para ocupar su lugar. Los votantes elegirán en 2026 quién completará el mandato, con primarias programadas para el 18 de agosto de 2026.

​¿Puede Ron DeSantis volver a postularse como gobernador en 2026?

¿Qué observar este 9D? Por qué importan estas elecciones

El resultado en el Distrito 11 del Senado y en el Distrito 90 de la Cámara puede alterar el pequeño equilibrio partidista en la legislatura estatal, dependiendo del desenlace.

En Miami, el cambio de alcalde podría ser un indicativo temprano de tendencias políticas antes de las elecciones intermedias de 2026, especialmente en lo que respecta al voto latino y el poder local.

En un año atípico, estas elecciones especiales permiten a los votantes tener voz ante cambios importantes, incluso sin un ciclo electoral tradicional.