Trump reprocha a Cuellar que, tras indultarlo, buscará la reelección dentro del Partido Demócrata: “Qué falta de lealtad”

Publicado por Sabrina Martin 7 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump lanzó nuevas críticas este domingo contra el representante Henry Cuellar (D-Texas), apenas días después de haberlo indultado junto a su esposa, Imelda Cuellar, quienes enfrentaban cargos federales por presunto soborno.

Trump cuestionó que, tras recibir el indulto, el legislador anunciara su candidatura a la reelección como demócrata para 2026. En una publicación en Truth Social, el mandatario reprochó que Cuellar regresara a trabajar con la misma dirigencia demócrata que, según él, buscaba imponer severas penas de prisión al congresista y a su esposa. También calificó la decisión como una muestra de falta de lealtad y advirtió que los votantes de Texas no la verán favorablemente.

“Poco tiempo después de firmar el indulto, el congresista Henry Cuéllar anunció que se postulará nuevamente para el Congreso (…) y seguirá trabajando con la misma escoria de izquierda radical que solo unas semanas antes quería que él y su esposa pasaran el resto de sus vidas en prisión (…). ¡Qué falta de LEALTAD!”, escribió Trump.

La respuesta de Cuellar: identidad demócrata y disposición a colaborar

Durante una entrevista con Maria Bartiromo en Sunday Morning Futures de Fox News, Cuellar defendió su elección de permanecer en la candidatura demócrata para 2026. El legislador citó una conocida frase del presidente Lyndon B. Johnson al afirmar que se considera primero estadounidense, luego tejano y finalmente demócrata.

Cuellar se describió como un “demócrata conservador” y aseguró que está dispuesto a trabajar con el presidente cuando existan puntos en común. También expresó que anteponer la lealtad partidista a los intereses del país perjudica a Estados Unidos.

Los cargos federales continúan pendientes de juicio

El indulto se produjo mientras el caso penal aún está activo. En marzo del año pasado, el Departamento de Justicia acusó a Henry e Imelda Cuellar de 14 cargos relacionados con pagos supuestamente provenientes de una compañía petrolera estatal de Azerbaiyán y de un banco mexicano.

En agosto, un juez federal retiró dos de esos cargos a solicitud de los fiscales, y programó el juicio para 2026.

Trump ha insistido en que la acusación fue una represalia impulsada por la Administración Biden, argumentando que Cuellar había criticado la política migratoria de la Casa Blanca. Según el presidente, esa postura derivó en un ataque “sin piedad” contra el representante y su familia.