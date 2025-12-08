Homan respalda la ofensiva migratoria de Trump y asegura que los operativos en Minnesota no responden a sus comentarios sobre los somalíes

El zar de la frontera Tom Homan habla con reporteros en una imagen de archivo AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 7 de diciembre, 2025

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió este domingo la estrategia migratoria del presidente Donald Trump en Minnesota, luego de que el mandatario calificara a los inmigrantes somalíes como “basura” y dijera que deberían ser enviados “de vuelta a donde vinieron”.

En declaraciones a State of the Union, de CNN, Homan afirmó que comparte plenamente el enfoque migratorio de Trump: “Estoy de acuerdo con el presidente Trump. Desde el primer día ha dicho que estamos concentrados en amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional”.

Aunque los comentarios de Trump sobre los somalíes generaron críticas a nivel nacional —en especial de la congresista progresista Ilhan Omar, quien dijo que el presidente tiene una ‘obsesión poco saludable’ con la comunidad somalí—, Homan rechazó que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis-St. Paul sean una respuesta directa a dichas declaraciones.

“No estoy al tanto de lo que el presidente Trump estaba pensando cuando dijo eso”, dijo Homas, insistiendo en que los agentes no apuntan a personas por su apariencia.

“También sabemos que hay una gran comunidad somalí ilegal allí, que hay una gran comunidad de extranjeros ilegales allí”, agregó el alto funcionario. “Vamos a arrestar a cada extranjero ilegal que encontremos allí”.

Minnesota, según diversos reportes, alberga a unas 80.000 personas de origen somalí, la mayoría en las Twin Cities y, de acuerdo con las autoridades locales, una gran parte son ciudadanos estadounidenses o refugiados llegados tras décadas de conflicto en Somalia.

Las redadas y los comentarios de Trump sobre los somalíes provocaron cierto temor en Minnesota. De hecho, el senador republicano John Curtis pidió mayor transparencia en los operativos para evitar desinformación y miedos innecesarios en la comunidad.

“Creo que, en la medida en que el ICE no es transparente, eso introduce miedo en una comunidad, y tenemos que eliminar ese miedo”, dijo el senador a CNN.