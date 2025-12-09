Trump lanza un paquete de $12.000 millones en apoyo directo a los agricultores

Publicado por Sabrina Martin 8 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump presentó este lunes un paquete de ayuda agrícola valorado en 12.000 millones de dólares, una medida dirigida a aliviar la presión económica sobre un sector que enfrenta costos elevados y márgenes cada vez más ajustados. El anuncio tuvo lugar en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, rodeado de funcionarios de alto nivel, legisladores y productores de distintas ramas agrícolas.

Trump detalló que los recursos provendrán de una parte de los ingresos que Estados Unidos recibe por concepto de aranceles. Aseguró que solo se empleará una fracción de esos fondos para respaldar al campo, al que describió como un componente esencial de la economía nacional y calificó nuevamente a los agricultores como “la columna vertebral de nuestro país”.

El paquete contempla 11.000 millones de dólares en pagos únicos a productores mediante el programa de Asistencia Puente para Agricultores del Departamento de Agricultura. El monto restante se destinará a cultivos que no están cubiertos por ese esquema.

Durante el evento, Trump reiteró su cercanía con el sector y subrayó lo que describió como un apoyo mutuo, señalando que los agricultores lo respaldan y que él corresponde a ese apoyo.

Promesas adicionales: maquinaria, comercio y alivios regulatorios

Además del paquete financiero, Trump adelantó que su Administración eliminará restricciones ambientales que afectan a fabricantes de maquinaria agrícola. Calificó esas exigencias de “ridículas” y aseguró que su retirada busca facilitar inversiones y reducir costos operativos para quienes trabajan la tierra.