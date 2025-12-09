El DHS cuestiona a Newsom por financiar atención médica a indocumentados mientras el costo de ambulancias aumenta un 383%

Publicado por Sabrina Martin 9 de diciembre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha puesto nuevamente a California bajo el reflector después de que datos estatales mostraran que el transporte en ambulancia financiado por los contribuyentes podría aumentar hasta un 383% en los próximos dos años, según informó Fox News Digital.

La Administración Trump señala que esta escalada coincide con las decisiones del gobernador Gavin Newsom de mantener el acceso de adultos indocumentados a servicios de Medi-Cal, un programa que combina fondos estatales y federales.

El aumento que preocupa a Washington

Los números difundidos por el propio estado apuntan a un incremento acelerado: el costo por traslado, que era de 339 dólares en 2022, llegó a 1.168 dólares en 2024. California ya presentó solicitudes para elevar esa cifra a 1.597 dólares en 2025 y 1.637 dólares en 2026, lo que llevaría el alza total a alrededor del 383%. Aunque el estado no vincula oficialmente el aumento con la atención a inmigrantes indocumentados, el DHS subraya que estos beneficiarios utilizan principalmente servicios de emergencia, precisamente el rubro donde se dan los incrementos.

"Los demócratas de California , como Gavin Newsom, deberían dejar de priorizar a los inmigrantes ilegales por encima de los estadounidenses", declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, a Fox News Digital.

Un estado que ajusta su política de Medi-Cal

A principios de año, Newsom anunció que congelará las nuevas inscripciones al programa para adultos sin estatus legal a partir de 2026. Además, planteó que quienes ya reciben cobertura deberán empezar a pagar una prima mensual desde julio de 2027. El gobernador propuso inicialmente un cobro de 100 dólares por persona, pero la legislatura estatal —con mayoría demócrata— lo redujo a 30 dólares en el presupuesto final. Quienes no estén inscritos para 2026 perderán la posibilidad de incorporarse.