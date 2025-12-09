Illinois bajo presión tras la liberación de más de 1.700 inmigrantes con antecedentes criminales

Agentes de CBP vigilan a manifestantes cerca de una instalación del ICE Octavio Jones / AFP

Publicado por Diane Hernández 9 de diciembre, 2025

El manejo de las políticas de santuario en Illinois volvió a encender tensiones a nivel nacional luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) denunciara que el estado liberó a 1.768 personas extranjeras con antecedentes o cargos criminales desde el 20 de enero, pese a órdenes de detención federales.

Según dijo la agencia en un comunicado, entre los delitos registrados se encuentran homicidios, agresiones, robos, delitos con armas, tráfico de drogas y abusos sexuales.

En una carta dirigida al fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, el director de ICE, Todd Lyons, pidió al estado "priorizar la seguridad pública" y cumplir con más de 4.000 órdenes de arresto vigentes sobre personas actualmente bajo custodia en jurisdicciones locales. Los expedientes de este grupo incluyen, de acuerdo con ICE, 51 homicidios, más de mil agresiones y más de 800 delitos de depredación sexual.

ICE ya había solicitado la cooperación de Illinois en septiembre, pero afirma no haber recibido respuesta.

La subsecretaria Tricia McLaughlin acusó a la administración del gobernador J.B. Pritzker de mantener políticas que "ponen en riesgo a las comunidades", y exigió que el estado detenga las liberaciones y restablezca la colaboración con las autoridades federales. "Es una cuestión de sentido común", expresó.

"Los inmigrantes ilegales delincuentes no deberían ser liberados de nuevo en nuestras calles para aterrorizar a más estadounidenses inocentes".

Hasta el momento, la oficina del fiscal general y el Gobierno estatal no han emitido declaraciones oficiales frente a las nuevas críticas. El choque entre el Gobierno federal y los estados con políticas de santuario continúa escalando, en un debate donde seguridad, inmigración y jurisdicción van de frente.

Algunos de los peores inmigrantes ilegales criminales liberados por el gobernador Pritzker y sus compañeros políticos del santuario de Illinois incluyen:

Víctor Manuel Mendoza García , inmigrante indocumentado mexicano de 49 años, fue arrestado y condenado por tres cargos de secuestro agravado y rescate , y sentenciado a 18 años de prisión en el Departamento Correccional de Illinois, en el Tribunal del Condado de Cook, Illinois. La orden de detención del ICE contra Mendoza García no fue respetada. El 12 de noviembre, el ICE arrestó a Mendoza García, quien permanece bajo su custodia.

, inmigrante indocumentado de México, con antecedentes penales que incluyen arrestos por agresión , porte o posesión de arma de fuego , agresión con lesiones corporales , violencia doméstica y cargos en el condado de Cook, finalmente condenó a Batalla en 2001 por intento de asesinato , agresión sexual criminal agravada con lesiones corporales y secuestro agravado , condenándolo a 30 años en el Departamento Correccional de Illinois (IDOC). El IDOC se negó a cumplir la orden de detención migratoria del ICE y liberó a Batalla en una fecha desconocida. El ICE logró aprehender a Batalla y lo expulsó de Estados Unidos el 5 de noviembre de 2025. Guillermo García-Porcayo, inmigrante indocumentado de México, fue arrestado por el Departamento de Policía de Chicago por agresión con agravantes y graves lesiones corporales . El 9 de febrero de 2018, García fue declarado culpable en el condado de Cook de intento de asesinato con intención de matar y sentenciado a 12 años de prisión por el Departamento Correccional de Illinois (IDOC). El 2 de julio de 2018, ERO Chicago presentó una orden de detención migratoria ante el IDOC. El 25 de junio de 2025, el IDOC lo liberó y lo reintegró a la comunidad sin acatar la orden de detención del ICE. El 15 de julio de 2025, ERO Chicago lo expulsó de Estados Unidos a México.