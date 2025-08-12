DeSantis listo para elegir al veterano Jay Collins como su próximo vicegobernador

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de agosto, 2025

El gobernador Ron DeSantis ya tiene decidido quién será su próximo vicegobernador y, además, potencial candidato a las elecciones para gobernador de Florida, que se celebrarán en las elecciones de medio término de 2026.

Se trata del senador estatal y veterano del ejército Jay Collins, uno de sus más grandes aliados del gobernador republicano en la legislatura estatal y una figura que ha venido tomando fuerza dentro del Sunshine State desde su elección como legislador estatal en 2022.

De acuerdo con Politico y otros medios que adelantaron la noticia, la decisión por parte de DeSantis está completamente tomada y se anunciará este martes, en una conferencia de prensa que se realizará en la Asociación de Boinas Verdes de Tampa, según múltiples fuentes familiarizadas con la elección de Collins como vicegobernador.

La decisión de DeSantis, que llega después de varios meses sin tener un segundo al mando desde la designación de la entonces vicegobernadora Jeannette Nuñez como presidenta de la Universidad Internacional de Florida en Miami, se produce en un momento delicado, con el representante republicano Byron Donalds impulsando su propia candidatura para gobernador de la Florida en 2026 con el respaldo del presidente Donald Trump y varios líderes del estado como el senador Rick Scott.

Sin embargo, de acuerdo con Politico, nombrar a Collins como vicegobernador podría significar un desafío directo a la candidatura de Donalds en el futuro cercano, ya que el senador estatal se ha mostrado interesado no solo en el puesto de vicegobernador, sino también en el máximo cargo del estado.

Además de sus impresionantes antecedentes militares —el senador estatal sirvió en Irak y Afganistán durante sus 23 años en las Fuerzas Armadas, perdiendo parte de una pierna durante su servicio—, Collins se ha ganado el respeto de DeSantis y sus aliados convirtiéndose en una figura importante en la legislatura estatal.

Por ejemplo, Collins fue uno de los principales defensores de la iniciativa “Hope Florida” —impulsada por Casey DeSantis—, que fue objeto de fuertes críticas en la Cámara de Representantes estatal, dominada por los republicanos.

Collins, electo en 2022 para el Senado de la Florida tras derrotar a la demócrata Janet Cruz en un distrito de Tampa, también se hizo de nombre en junio, cuando viajó a Medio Oriente para ayudar a organizar los vuelos de rescate del gobernador DeSantis para los estadounidenses que estaban varados en Israel en medio del conflicto con irán.

La elección de Collins como vicegobernador también plantea dudas sobre el futuro política de la primera dama de la Florida, Casey DeSantis, quien era una de las favoritas para suceder a su esposo en la gobernación.

Sin embargo, las pocas intenciones públicas de Casey DeSantis enfriaron las expectativas sobre su potencial candidatura. Ahora, en caso de que el gobernador DeSantis respalde a Collins como candidato, todo parece indicar que habrá una elección primeria republicana competitiva contra el representante Donalds, lo que también significaría un choque de fuerzas directo entre el presidente Trump y el propio DeSantis en la Florida.