Homan anuncia que la Administración Trump ha rescatado a más de 60.000 niños perdidos durante la era Biden

Publicado por Israel Duro 7 de diciembre, 2025

Tom Homan anunció que la Administración Trump ha rescatado de traficantes sexuales o de la explotación infantil a unos 62.000 niños de los 300.000 menores que entraron de manera ilegal y se les perdió la pista durante la era Biden.

El zar de las fronteras hizo el feliz anuncio durante una entrevista en el programa Fox and Friends el domingo.

"No puedo hablar de algunos de los malos tratos que descubrimos. El presidente Trump volvió a demostrar por qué es el mejor presidente de mi vida. Más de 62.000 niños".

Homan denuncia que Biden dejó de buscar a los niños perdidos

Homan volvió a cargar contra la política migratoria del anterior presidente, lamentando que "Más de medio millón de niños fueron introducidos ilegalmente en este país bajo el mandato de Joe Biden".

Lo peor, no obstante fue que "ellos perdieron el rastro de 300 000. El presidente Trump se comprometió desde el primer día a que haremos todo lo posible para encontrar a cada uno de estos niños". Según Homan, el Gabinete anterior no estaba buscándolos ya.

"Sabemos que muchos de ellos están involucrados en el tráfico sexual. Muchos están sometidos a trabajos forzados. Muchos están siendo maltratados", lamentó el zar fronterizo.