Musk y la Administración Trump cargan contra la UE tras multa de $140 millones a X

Publicado por Sabrina Martin 6 de diciembre, 2025

Elon Musk y varios funcionarios de la Administración Trump criticaron duramente a la Unión Europea después de que la Comisión Europea impusiera una multa de casi 140 millones de dólares a X. La sanción fue anunciada el viernes y atribuida al “incumplimiento de las obligaciones de transparencia” bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA), lo que desató una respuesta inmediata desde Estados Unidos.

La comisión detalló que responsabiliza a la empresa por un diseño “engañoso” de su “marca de verificación azul”, por la “falta de transparencia” en su repositorio de publicidad y por “no proporcionar acceso a datos públicos para investigadores”.

Musk respondió en X afirmando que la multa era “loca” y señalando que la UE actuó también contra él personalmente. El empresario sostuvo que “la UE debería ser abolida” y que la soberanía debería volver a los países miembros. "Amo a Europa, pero no al monstruo burocrático que es la UE", agregó.

Críticas desde el entorno republicano

Las críticas dentro del Partido Republicano tampoco se hicieron esperar tras el anuncio. El senador Ted Cruz calificó la multa de “abominación” y afirmó que el presidente Donald Trump debería imponer sanciones “hasta que se revierta esta farsa”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que la acción “no es sólo un ataque a X, es un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de Gobiernos extranjeros”. Antes del anuncio de la multa, el vicepresidente JD Vance había señalado que la UE debería apoyar la libertad de expresión “y no atacar a las empresas estadounidenses por basura”.

El senador Eric Schmitt sostuvo que “los burócratas extranjeros no tienen ningún derecho a decirles a los estadounidenses lo que pueden y no pueden decir”.

El senador Rick Scott también declaró que Estados Unidos está “harto” de que Gobiernos extranjeros busquen “censurar a nuestros ciudadanos e intimidar a nuestras empresas”. A estas críticas se sumó el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien afirmó que la DSA está diseñada para “reprimir la libertad de expresión y a las empresas tecnológicas estadounidenses”.