"Bajo ataque": las amenazas contra los agentes del ICE se han disparado un 1.200%

Publicado por Israel Duro 8 de diciembre, 2025

La situación de los agentes de ICE continúa complicándose y tornándose aún más peligrosa. La incendiaria retórica de líderes demócratas y de grupos de izquierda radical -en este último caso también con agresiones físicas- ha hecho que las amenazas a los agentes de este cuerpo se hayan disparado un 1.200%, según denunció el zar de las fronteras Tom Homan.

"Se les está exponiendo en las redes sociales. Han sido atacados. Les han disparado"

Durante una entrevista en CNN, Homan incidió en lo difícil que lo tienen los hombres y mujeres que "están buscando lo peor de lo peor" para proteger al país y los ciudadanos:

"Las amenazas contra los agentes del ICE han aumentado un 1200%. Se les está exponiendo en las redes sociales. Reciben amenazas de muerte todos los días. Han sido atacados. Les han disparado. Y, como saben, estos agentes están buscando a lo peor de lo peor. Por lo tanto, se están protegiendo a sí mismos. Y creo que están cumpliendo la ley. Si algún agente del ICE actúa fuera de lo establecido o hace algo inapropiado, se le exigirán responsabilidades".

Ahora, "los que hacen cumplir la ley, los malos y los que infringieron las leyes son víctimas"

Una situación que llevó al zar fronterizo a denunciar que los agentes del ICE "están bajo ataque. Y nos encontramos en una situación en este país en la que, de repente, los que hacen cumplir la ley, los malos y los que infringieron las leyes son víctimas".

Por último, Homan apuntó que, aunque no puede estar presente en todas las operaciones, confía en que los hombres y mujeres del ICE y de la Patrulla Fronteriza están haciendo lo correcto, tal y como se les ha adiestrado. La cara más visible de la política migratoria de Trump aseguró asimismo que no va a mirar a otro lado si se demuestra que algún agente comete actos ilegales y rendirán cuentas.