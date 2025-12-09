Múltiples heridos en un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky en Frankfort

Publicado por Joaquín Núñez 9 de diciembre, 2025

Un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky en Frankfort dejó múltiples personas heridas. Según expresó el gobernador del estado, Andy Beshear, las autoridades locales arrestaron a un único sospechoso.

El hecho tuvo lugar en unos de los dormitorios de la universidad, alrededor de las 3:35 de la tarde. El Departamento de Policía de Frankfort informó que respondió ante el aviso de un "agresor activo" en el campus, que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

"Tenemos conocimiento de un tiroteo ocurrido en la Universidad Estatal de Kentucky, en Frankfort. Por el momento, sabemos que hay varios heridos. Compartiremos más información a medida que esté disponible. Las fuerzas del orden se encuentran en el lugar y se ha detenido a un sospechoso. Recemos por todos los afectados", escribió el gobernador Beshear en su cuenta de X.

Según el sitio web de la universidad, cuenta con aproximadamente 2.000 estudiantes que comenzaron con los exámenes finales esta semana. Sus funcionarios remarcaron que “todavía están en el proceso de recopilar información precisa y completa” antes de emitir una declaración oficial.

Noticia en desarrollo...