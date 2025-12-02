“Vamos a hacer la redistribución”: DeSantis confirma que convocará una sesión legislativa especial sobre nuevos mapas electorales en Florida

Publicado por Luis Francisco Orozco 1 de diciembre, 2025

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este lunes su intención de convocar una sesión legislativa especial sobre la redistribución congresional en 2026. “Sí, sí, vamos a hacer la redistribución. El asunto es que estamos esperando una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos —la audiencia en octubre sobre la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto, que afecta los mapas de Florida—, así que lo haremos la próxima primavera. Voy a hablar con el senador Ben Albritton sobre cuándo tiene sentido hacerlo, pero se hará. Creo que estaremos obligados a hacerlo por esta decisión judicial”, dijo el líder republicano durante una entrevista con el medio Floridian Press.

Tras ser preguntado por el editor Javier Manjarres si trataría de materializar la redistribución a través de una sesión especial, DeSantis respondió de forma afirmativa. Asimismo, cuando se le preguntó si convocaría la sesión especial entre marzo y mayo del año que viene, el líder republicano explicó que “trabajará con ellos para ver cómo lo hacemos”, y añadió que cree que “sí, ese es el caso”.

Primera reunión del comité de redistribución congresional de distritos

Este jueves la Cámara de Representantes de Florida celebrará su primera reunión del comité de redistribución congresional de distritos, en lo que representa el primer paso para que el estado se una a un esfuerzo partidista de redistribución a mitad de década que está ocurriendo en todo el país. En noviembre, el presidente del Partido Republicano de Florida, Evan Power, comentó que la redistribución ya está en marcha en algunos estados gobernados por demócratas. Asimismo, el líder conservador acusó a los mapas de otros estados azules de estar manipulados —o diseñados específicamente— para favorecer a un partido sobre el otro.

“Terminará en dos diseños muy partidistas en estados rojos y azules, me imagino. Pero eso es lo que están intentando hacer en California. Eso es lo que han hecho en Massachusetts, eso es lo que han hecho en Nueva York, eso es lo que han hecho en Illinois”, explicó Power sobre los esfuerzos en Florida.