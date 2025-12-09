Trump 2017 vs Trump 2025, en gráficos

Publicado por Santiago Ospital 9 de diciembre, 2025

Donald Trump está a meses de completar su segundo primer año en la Presidencia. El mandatario comenzó su 47 mandato con un 47% de aprobación. Tras un 2025 de subidas y bajadas, su aprobación se situó a inicios de este diciembre en un 41%, según un sondeo publicado por Reuters/Ipsos este mismo martes.

Según la encuestadora, se debe a un renovado enfoque en la asequibilidad. Trump venía de un mínimo desde que volvió a la Casa Blanca: un 38% de apoyos. La cifra de diciembre es una notable mejoría con respecto a cuando celebró su primer aniversario en la Casa Blanca, entonces como presidente 45: un 36% de respaldos.

A continuación, cuatro gráficos para comparar el primer año de Trump durante su primer y durante su segundo mandato:

Una de las diferencias tempranas entre Trump 2025 y Trump 2017 fue la velocidad de las órdenes ejecutivas. Ritmo que se hizo notar temprano: el presidente comenzó a rubricar órdenes el mismo día de su inauguración. Pasados 18 días, había firmado ya 60, duplicando el número de Joe Biden en su mismo período. Y es que también superó ampliamente sus propias cifras durante su primer mandato.

Aquella cifra se tomó como evidencia de que en su segundo mandato el republicano llegó al poder mejor preparado que la primera vez. Antes de asumir, desde su equipo decían que querían "arrancar a toda marcha" (hit the ground running). Otro ejemplo es cuánto tardó en lograr que el Senado aprobase a sus nominados para los distintos departamentos del Estado, como Marco Rubio al Departamento de Estado o Kristi Noem al de Seguridad Naiconal. Mientras que en 2017 tardó un total de 480 días en confirmar a todos sus elegidos, en 2025 redujo la faltante a 262 días, según datos de Ballotpedia.

Uno de los grandes focos del segundo mandato del magnate es la inmigración. En este aspecto su agenda se ha centrado en cerrar el flujo de ingresos por las fronteras (medidos en encuentros con las autoridades fronterizas) y las deportaciones. Según su Gobierno, más de 2 millones de inmigrantes ilegales abandonaron el país, incluyendo más de 1,6 millones que se han auto deportado voluntariamente y más de 527.000 deportaciones.

Las cifras migratorias de los primeros años de Trump se encuentran comprendidas entre distintos años fiscales. El año fiscal 2017 (de octubre 2016 a septiembre de 2017) incluye casi todos los meses de su primer aniversario, menos tres, lo mismo es cierto para el año fiscal 2025:

La preocupación del votante por la economía fue una de las promesas que llevó a Trump a la Casa Blanca dos veces. Aunque es pronto para conocer los datos económicos anuales para este año (la tabla a continuación se hizo a partir de estimaciones), desde la Administración se mantienen optimistas.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo en una reciente entrevista que el PIB crecerá un 3%. "Hemos tenido un crecimiento del PIB del 4% en un par de trimestres. Vamos a terminar el año, a pesar del confinamiento impuesto por Schumer, con un crecimiento del PIB real del 3%", aseguró en Face The Nation, de CBS News.