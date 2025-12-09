La guerra de la ONU contra Israel

9 de diciembre, 2025

Los diplomáticos burocráticos de la Naciones Unidas volvieron a demostrar su adicción a atacar los mejores intereses de Israel con una votación el 2 de diciembre sobre el Golán. En una resolución patrocinada por Egipto, 123 naciones votaron a favor del control sirio sobre los Altos del Golán y de que Israel vuelva a las líneas del 4 de junio de 1967.

La resolución recibió mucho más apoyo que en 2024, cuando 97 naciones votaron en contra de que varias generaciones de familias israelíes permanecieran en sus hogares en el Golán. La resolución establece que la decisión de Israel de diciembre de 1981 de ampliar la soberanía debe ser revocada.

Es más, la Asamblea General de la ONU tuvo una segunda votación el 5 de diciembre que calificó de "ilegales" a las comunidades israelíes en el Golán. Un total de 146 naciones votaron a favor de esta resolución.

¿Se imaginan el peligro al que se habría enfrentado Israel el pasado diciembre, cuando el caos envolvió Siria? O si, el 7 de octubre de 2023, terroristas proxy iraníes en un Golán controlado por Siria se hubieran unido a Hamás y Hezbolá, y hubieran abierto un tercer frente contra el Estado judío?

Si Israel se hubiera rendido a las demandas de Estados Unidos en la década de 1990 para renunciar a los Altos del Golán, ¿cuántas vidas israelíes se habrían perdido en los 25 años siguientes?

El 25 de marzo de 2019, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo lo siguiente al presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca: "Señor presidente, al igual que Israel se mantuvo firme en 1967, al igual que se mantuvo firme en 1973, Israel se mantiene firme hoy. Mantenemos el terreno elevado y nunca lo abandonaremos. Señor presidente, tenemos un dicho en Israel. Lo diré en hebreo. Dice, Ha'am im Hagolan. Significa: 'El pueblo está con el Golán'. Pero gracias a usted, ahora sabemos que hay dos pueblos que están con el Golán: el pueblo de Israel y el pueblo de Estados Unidos. Así que, en nombre de todo el pueblo de Israel: gracias, presidente Trump".

El mismo día de la primera votación de la ONU sobre el Golán, Ronald S. Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial, hablaba al otro lado de la ciudad en la cumbre de Israel Hayom en Manhattan. Afirmó que hay "un asalto a gran escala contra la verdad, contra la democracia y contra la seguridad del pueblo judío en todas partes".

Podría haber dicho "en todas partes en las Naciones Unidas" y estar en lo cierto.

Además, Lauder declaró que "hay musulmanes y árabes que rechazan el terrorismo, que rechazan el extremismo, que rechazan utilizar a Israel como excusa para el odio. Construyamos una coalición tan fuerte, tan unida, tan decidida, que ningún movimiento extremista pueda fracturarla".

Lauder, que preside el WJC desde 2007, está exigiendo demasiado a Israel. No se puede esperar que Israel construya esta fantasiosa "coalición" mientras Hamás siga armada y en el poder en Gaza. De hecho, ni siquiera debería discutirse ahora.

A decir verdad, ideas como esta "coalición" no tienen cabida en la actual era de autocracias de Oriente Próximo, cuando no hay verdaderas democracias en la región aparte de Israel. El mundo árabe es legendario por sus revoluciones y golpes de Estado violentos; es más que ingenuo sugerir que Israel puede arriesgarse a crear un Estado palestino de cualquier tamaño sólo para formar parte de una "coalición" antiextremista que podría resultar efímera y extremadamente ineficaz.

Y no nos equivoquemos: un Estado palestino es el precio que los jeques del Golfo y otros regímenes autoritarios y represivos que componen la región exigirían a Israel para poner en marcha esta "coalición".

En agosto de 2025, Lauder dijo que "los incitadores llamamientos" del ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, a "'enterrar la idea de un Estado palestino' son totalmente impropios de un representante del Estado de Israel".

Los líderes judíos estadounidenses deben comprender que, para los críticos de Israel, no hay diferencia entre los "asentamientos" en Judea y Samaria y los "asentamientos" en el Golán. Cuando los judíos estadounidenses atacan los derechos de las familias judías a vivir en Judea y Samaria, ponen aún más en peligro a los israelíes del Golán.

Apenas unas semanas después de la andanada de Lauder contra Smotrich, la invasión terrorista dirigida por Hamás de comunidades del sur de Israel hizo que israelíes que antes estaban abiertos a ello se replantearan un Estado palestino.

Quizá el mejor ejemplo de ello sea el presidente israelí Isaac Herzog, que en enero declaró a Fareed Zakaria, de la CNN, que "la idea de la solución de los dos Estados es algo que, conste, apoyé en el pasado, muchas veces. Pero diría que he tenido una llamada de atención tras 7 de octubre, en el sentido de que quiero oír a mis vecinos decir cuánto se oponen, lamentan, condenan y no aceptan de ninguna manera la terrible tragedia del atentado terrorista del 7 de octubre y el hecho de que el terror no puede ser la herramienta para conseguirlo".

Ya es hora de que los líderes judíos estadounidenses "despierten" y se den cuenta de que, al igual que los líderes de Israel en la década de 1990 tenían razón al apoyar a las comunidades israelíes en los Altos del Golán, hoy tienen razón al apoyar a los israelíes que desean permanecer en Judea y Samaria, a pesar de que críticos como los diplomáticos de la ONU, Zakaria e incluso Lauder tachen a estas comunidades de "asentamientos".

Moshe Phillips, veterano activista y autor pro-Israel, es el presidente nacional de Americans For a Safe Israel (AFSI). Antiguo miembro de la junta directiva del Movimiento Sionista Estadounidense, anteriormente fue director nacional de la división estadounidense de Herut y trabajó con CAMERA en Filadelfia. También fue delegado en el Congreso Sionista Mundial de 2020 y editor de The Challenger, la publicación del Movimiento Juvenil Sionista Tagar. Sus artículos de opinión y cartas se han publicado ampliamente en Estados Unidos e Israel.

