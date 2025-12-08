La progresista Jasmine Crockett presentó su candidatura al Senado en Texas para 2026

Publicado por Joaquín Núñez 8 de diciembre, 2025

Jasmine Crockett presentó su candidatura al Senado en Texas para las elecciones de 2026. De acuerdo con CBS News, la progresista de 44 años ingresó en las primarias demócratas apenas horas antes de la fecha límite para la presentación de candidaturas. La noticia provocó la salida preventiva de Colin Allred, congresista y candidato en las elecciones al Senado de 2024, en las que fue derrotado por Ted Cruz.

Crockett, quien representa al distrito electoral número 30 de Texas en la Cámara de Representantes desde 2023, había anticipado que tenía una importante noticia que compartir con sus seguidores.

"Me parece gracioso que el hecho de que diga que anunciaré lo que planeo hacer el 8 de diciembre, como he estado diciendo, esté asustando tanto a tanta gente. Los ataques son graciosos. Nota para aquellos que no saben cómo funciona la política. Solo se ataca a la amenaza. Una vez más, mi decisión de ir por un camino u otro se basará en hechos y no en sentimientos, datos históricos, tendencias, etc.", escribió en su cuenta de X.

En su nuevo sitio web de campaña, la congresista se presenta ante los votantes como una "luchadora por la asequibilidad, la responsabilidad y la acción".

La candidatura progresista de Crockett contrasta con la de su principal rival en las primarias, James Talarico. El joven representante estatal elaboró un perfil centrista y pragmático, lo que lo llevó a ganar mucha atención de los donantes y los medios de comunicación.

"Estamos creando un movimiento en Texas, impulsado por una recaudación de fondos sin precedentes y por 10.000 voluntarios que están trabajando para derrotar a los multimillonarios megadonantes y a los políticos títeres que se han apoderado de nuestro estado. Nuestro movimiento se basa en la unidad por encima de la división, por lo que damos la bienvenida a la congresista Crockett a esta carrera", expresó la campaña de Talarico en un comunicado.

De acuerdo con las reglas electorales de Texas, si ningún candidato supera el 50% de los votos en las primarias, los dos más votados deberán medirse en una segunda vuelta para determinar al candidato del partido.

De imponerse en las primarias, Crockett deberá enfrentarse al ganador de unas reñidas primarias republicanas. Por el momento, la pelea es a tres bandas entre el senador titular John Cornyn, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y el congresista Wesley Hunt.