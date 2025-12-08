"Una Norma": Trump anuncia una orden ejecutiva para unificar la legislación sobre la inteligencia artificial

Publicado por Israel Duro 8 de diciembre, 2025

Donald Trump se apresuró a zanjar el debate sobre la necesidad de establecer una única norma federal sobre la inteligencia artificial o, por el contrario, permitir que cada estado estableciera sus propias reglas en este campo vital para el futuro de la nación.

En un mensaje en su cuenta de Truth Social, el presidente dejó clara la importancia que da al asunto, y marcó territorio: Habrá "Una Norma" que regule la IA en todo el territorio nacional esta misma semana. Algo que considera fundamental para que EEUU puede seguir "ganando la carrera" al resto del mundo como hasta ahora.

Es la respuesta al intenso debate que se vive en el congreso entre los defensores, como el senador Ted Cruz y el representante Brett Guthrie que defienden que se imponga una moratoria federal sobre las regulaciones estatales y los legisladores que piden un enfoque más prudente.

Una legislación clara y única frente a 50 propuestas distintas

En la publicación, el presidente apuntó que las empresas necesitan enfrentarse a una legislación clara y unos requisitos concretos e iguales en todo el país, y no tener que superar 50 procesos de aprobación diferentes para poder trabajar.

"Si queremos seguir liderando el campo de la IA, debe haber una única norma. En este momento de la carrera, estamos ganando a TODOS LOS PAÍSES, pero eso no durará mucho si tenemos 50 estados, muchos de ellos malos actores, involucrados en las NORMAS y el PROCESO DE APROBACIÓN. ¡NO HAY DUDA AL RESPECTO! ¡LA IA SE VERÁ DESTRUIDA EN SU INFANCIA! Esta semana promulgaré una orden ejecutiva sobre el reglamento único. No se puede esperar que una empresa obtenga 50 aprobaciones cada vez que quiera hacer algo. ¡ESO NUNCA FUNCIONARÁ!".

En la publicación, Trump apunta que en su decisión también había pesado el hecho que "muchos" de los estados son "malos actores".